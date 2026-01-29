BARCLAYS stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach der Bekanntgabe von Zahlen zum zweiten Quartal von 610 auf 600 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Story der Aktie dürfte etwas auf den Prüfstand kommen, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien zwar gesund, doch Anleger hätten voll auf das Wachstum der Cloud-Plattform Azure geschaut, die ein guter Indikator für die Gesundheit des Geschäfts insbesondere im KI-Bereich sei. Es sehe nun so aus, als ob deren Wachstum ab sofort nicht weiter beschleunigt werden könne./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,98 % und einem Kurs von 355,3EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 610

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



