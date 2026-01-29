    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    BARCLAYS stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach der Bekanntgabe von Zahlen zum zweiten Quartal von 610 auf 600 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Story der Aktie dürfte etwas auf den Prüfstand kommen, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien zwar gesund, doch Anleger hätten voll auf das Wachstum der Cloud-Plattform Azure geschaut, die ein guter Indikator für die Gesundheit des Geschäfts insbesondere im KI-Bereich sei. Es sehe nun so aus, als ob deren Wachstum ab sofort nicht weiter beschleunigt werden könne./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:30 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,98 % und einem Kurs von 355,3EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Raimo Lenschow
    Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 600
    Kursziel alt: 610
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
