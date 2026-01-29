    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Nordex Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 29.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nordex Aktie bisher Verluste von -10,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

    Nordex aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.01.2026

    Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 30,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,44  entspricht. Der Kursrückgang der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,05 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nordex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,63 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -4,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +19,27 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

    Nordex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,94 %
    1 Monat +20,10 %
    3 Monate +29,63 %
    1 Jahr +217,19 %

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,32 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 29.01. - TecDAX schwach -2,72 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 29.01. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Nordex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -9,63 %
    -3,51 %
    +20,28 %
    +28,74 %
    +215,71 %
    +153,63 %
    +68,02 %
    +40,84 %
    +244,00 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655



