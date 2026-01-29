Nordex Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 29.01.2026

Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 30,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,44 € entspricht. Der Kursrückgang der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,05 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nordex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,63 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -4,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +19,27 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,94 % 1 Monat +20,10 % 3 Monate +29,63 % 1 Jahr +217,19 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,32 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.