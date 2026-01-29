    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Noch über 450 Wohnblöcke ohne Heizung in Kiew

    • Kiew: Über 450 Wohnblöcke ohne Fernwärmeversorgung.
    • Trojeschtschyna: 100 Häuser wieder an Wärme angeschlossen.
    • Starke Fröste erwartet, Klitschko rät zu Flucht.
    KIEW (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mehr als 450 Wohnblöcke weiter ohne Fernwärme. Im besonders betroffenen Stadtteil Trojeschtschyna seien am Morgen 100 Häuser wieder an die Wärmeversorgung angeschlossen worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Dennoch befänden sich weiter die meisten der ungeheizten Häuser in diesem nordöstlichen Stadtbezirk.

    Russland hat zu Jahresbeginn seine Attacken aus der Luft auf Kiew noch einmal verstärkt. Großangriffe gab es am 9. und 13. Januar. Nach erneutem Beschuss der Heizkraftwerke am Samstag waren etwa 6.000 Wohnblöcke und damit gut die Hälfte der Millionenstadt bei teils zweistelligen Minusgraden ohne Fernheizung. Der Stromversorger musste zu Notabschaltungen greifen. Erst am Donnerstagmorgen wurden wieder planmäßige Stromsperren eingeführt, wodurch viele Kiewer zumindest wieder fünf bis acht Stunden Elektrizität täglich haben.

    Nach zwei Tagen mit leicht über null Grad werden für das Wochenende wieder starke Fröste mit zum Teil unter minus 20 Grad in der Nacht erwartet. Klitschko hatte die Einwohner bereits aufgefordert, wenn möglich, Kiew zumindest für kurze Zeit zu verlassen.

    Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Das Moskauer Militär hat dabei immer im vergangenen Herbst die Angriffe auf Kraftwerke und andere Energieanlagen intensiviert. Landesweit kommt es daher immer wieder zu Ausfällen von Strom, Wasser und Fernwärme./ast/DP/jha





    dpa-AFX
