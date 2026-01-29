adidas erzielt Rekordumsatz 2025 & startet Aktienrückkauf – Top-News!
adidas setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, steigende Margen und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm unterstreichen die finanzielle Stärke des Sportartikelriesen.
Foto: Daniel Karmann - dpa
- adidas berichtet von einem Rekordumsatz für das Jahr 2025 mit einem währungsbereinigten Anstieg von 13 %.
- Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz auf 6.076 Mio. € (2024: 5.965 Mio. €), was einem währungsbereinigten Anstieg von 11 % entspricht.
- Die Bruttomarge verbesserte sich im Jahr 2025 auf 51,6 % (2024: 50,8 %), trotz negativer Währungseffekte und höherer Zölle.
- Das Betriebsergebnis für 2025 stieg um mehr als 700 Mio. € auf 2.056 Mio. € (2024: 1.337 Mio. €).
- adidas plant, ab Anfang Februar 2026 Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. € zurückzukaufen, finanziert durch starke Cashflow-Generierung.
- Die endgültigen Geschäftsergebnisse für 2025 werden am 4. März 2026 veröffentlicht, zusammen mit einer Prognose für 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei adidas ist am 04.03.2026.
Der Kurs von adidas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 146,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,72 % im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.432,50PKT (-1,71 %).
+0,48 %
-7,36 %
-12,65 %
-21,66 %
-43,25 %
-2,26 %
-45,06 %
+53,88 %
+1.456,23 %
