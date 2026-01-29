    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    adidas erzielt Rekordumsatz 2025 & startet Aktienrückkauf – Top-News!

    adidas setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, steigende Margen und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm unterstreichen die finanzielle Stärke des Sportartikelriesen.

    adidas erzielt Rekordumsatz 2025 & startet Aktienrückkauf – Top-News!
    Foto: Daniel Karmann - dpa
    • adidas berichtet von einem Rekordumsatz für das Jahr 2025 mit einem währungsbereinigten Anstieg von 13 %.
    • Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz auf 6.076 Mio. € (2024: 5.965 Mio. €), was einem währungsbereinigten Anstieg von 11 % entspricht.
    • Die Bruttomarge verbesserte sich im Jahr 2025 auf 51,6 % (2024: 50,8 %), trotz negativer Währungseffekte und höherer Zölle.
    • Das Betriebsergebnis für 2025 stieg um mehr als 700 Mio. € auf 2.056 Mio. € (2024: 1.337 Mio. €).
    • adidas plant, ab Anfang Februar 2026 Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. € zurückzukaufen, finanziert durch starke Cashflow-Generierung.
    • Die endgültigen Geschäftsergebnisse für 2025 werden am 4. März 2026 veröffentlicht, zusammen mit einer Prognose für 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei adidas ist am 04.03.2026.

    Der Kurs von adidas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 146,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,72 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.432,50PKT (-1,71 %).


    adidas

    +0,48 %
    -7,36 %
    -12,65 %
    -21,66 %
    -43,25 %
    -2,26 %
    -45,06 %
    +53,88 %
    +1.456,23 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    adidas erzielt Rekordumsatz 2025 & startet Aktienrückkauf – Top-News! adidas setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, steigende Margen und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm unterstreichen die finanzielle Stärke des Sportartikelriesen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     