    Adidas mit mehr Gewinn als erwartet - Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas erzielt im Q4 164 Mio. Euro Betriebsergebnis.
    • Umsatz steigt von 5,97 auf 6,10 Milliarden Euro.
    • Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Mrd. Euro geplant.
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Adidas hat im vierten Quartal überraschend viel verdient. Das Betriebsergebnis legte von 57 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 164 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der Umsatz stieg von 5,97 auf 6,10 Milliarden Euro. Die Bruttomarge kletterte um einen Prozentpunkt auf 50,8 Prozent nach oben. Analysten hatten beim Gewinn mit weniger und bei den Erlösen mit mehr gerechnet.

    Im nachbörslichen Geschäft legte die Adidas-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu. Dies dürfte auch dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Das Unternehmen will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine zurückerwerben. Die Papiere sollen anschließend eingezogen werden, was den rechnerischen Gewinn je Aktie erhöht. Adidas erwartet im laufenden Jahr eine "starke" Generierung des Barmittelzuflusses, was das Programm möglich mache. Zudem äußerte sich das Management "angesichts der starken Markendynamik, der soliden Fundamentaldaten sowie der gesunden Bilanz und starken" Barmittelzufluss-Generierung zuversichtlich mit Blick auf die künftige Entwicklung./he/tih

    adidas

    +1,72 %
    -7,36 %
    -12,65 %
    -21,66 %
    -43,25 %
    -2,26 %
    -45,06 %
    +53,88 %
    +1.475,44 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 147,2 auf Tradegate (29. Januar 2026, 19:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,59 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +8,36 %/+82,86 % bedeutet.




