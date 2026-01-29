Börsen Update
Börsen Update USA - 29.01. - US Tech 100 schwach -1,26 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.858,74 PKT und verliert bisher -0,25 %.
Top-Werte: Honeywell International +4,08 %, Caterpillar +2,60 %, Merck & Co +2,52 %, Procter & Gamble +1,72 %, Visa (A) +1,42 %
Flop-Werte: Microsoft -7,46 %, Salesforce -5,68 %, IBM -4,05 %, Boeing -2,09 %, Amazon -1,83 %
Der US Tech 100 steht aktuell (20:00:56) bei 25.711,30 PKT und fällt um -1,26 %.
Top-Werte: Honeywell International +4,08 %, Diamondback Energy +2,58 %, Comcast (A) +2,29 %, Charter Communications Registered (A) +1,95 %, KLA Corporation +1,68 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -11,51 %, Atlassian Registered (A) -9,41 %, Intuit -7,63 %, Workday (A) -7,57 %, Microsoft -7,46 %
Der S&P 500 steht aktuell (20:00:47) bei 6.928,55 PKT und fällt um -0,70 %.
Top-Werte: Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +14,15 %, Southwest Airlines +10,50 %, Norwegian Cruise Line +8,36 %, Trane Technologies +7,63 %, Carnival Corporation +7,40 %
Flop-Werte: First Solar -11,25 %, United Rentals -10,86 %, Tyler Technologies -9,06 %, Intuit -7,63 %, Workday (A) -7,57 %
