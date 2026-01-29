Nordex nachbörslich unter Druck - Kreise: Aktienplatzierung

Analyst Constantin Hesse von Jefferies betonte in einem ersten Kommentar, dass er in der nachbörslich negativen Kursreaktion eine attraktive Kaufgelegenheit für die Papiere sieht. Unter anderem wegen der positiven Auftragslage und dem solide erwarteten Barmittelfluss sei die Ausgangslage für das Jahr 2026 interessant./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 87,28 auf Tradegate (29. Januar 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -18,85 %/+18,60 % bedeutet.