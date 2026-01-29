AKTIE IM FOKUS
Nordex nachbörslich unter Druck - Kreise: Aktienplatzierung
- Nordex-Aktien fallen nach Platzierung um 5 Prozent.
- Skion verkauft 7 Millionen Anteile, Preis bei 32,15 Euro.
- Analyst sieht Kaufgelegenheit wegen positiver Auftragslage.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Nordex macht sich am Donnerstag nach Börsenschluss eine Aktienplatzierung negativ bemerkbar. Die auf dem höchsten Stand seit 2002 befindlichen Titel des Herstellers von Windkraftanlagen verloren auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt 5 Prozent auf 32,10 Euro. In der Spitze hatte der Abschlag 12 Prozent betragen.
Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW -Erbin Susanne Klatten sieben Millionen Anteile an dem Unternehmen. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Das wäre im Vergleich zum Schlusskurs von 33,80 Euro ein Abschlag von etwa 5 Prozent.
Analyst Constantin Hesse von Jefferies betonte in einem ersten Kommentar, dass er in der nachbörslich negativen Kursreaktion eine attraktive Kaufgelegenheit für die Papiere sieht. Unter anderem wegen der positiven Auftragslage und dem solide erwarteten Barmittelfluss sei die Ausgangslage für das Jahr 2026 interessant./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 87,28 auf Tradegate (29. Januar 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -18,85 %/+18,60 % bedeutet.
