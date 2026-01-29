Secunet Security Networks Aktie klettert nach oben - +7,10 % - 29.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,10 % konnte die Secunet Security Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 230,00€, mit einem Plus von +7,10 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Secunet Security Networks Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,01 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Secunet Security Networks auf +28,31 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,24 % geändert.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,48 % 1 Monat +33,06 % 3 Monate +20,01 % 1 Jahr +85,93 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes kräftig nachgeben und vor allem Tech-Werte schwächeln, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutlich gesteigert und die Prognosen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. "Für dieses …

Die secunet Security Networks AG hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Zahlen vorgelegt und das obere Ende ihrer Prognose erreicht. Der Konzernumsatz stieg um 13 Prozent auf 458,8 Millionen Euro nach 406,4 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. Thales notiert im Minus, mit -1,20 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,75 %. Palo Alto Networks verliert -4,75 %

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.