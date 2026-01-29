    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Der Blitz-Crash: Gold, Öl, Aktien - Vorbote für Iran-Krieg?

    Und das ohne ersichtliche Nachricht - was war da los? Eine Vorbote für den Iran-Krieg?

    Kurz nach Eröffnung der Wall Street kam es zu einem Blitz-Crash durch alle Asset-Klassen: Aktien, Gold, Silber, aber auch Öl fielen stark! Und das ohne ersichtliche Nachricht - was war da los? Eine Vorbote für den Iran-Krieg? Bislang haben Aktien eine wahrscheinlicher werdende Eskalation weitgehend ignoriert - hat man das dann, wie häufig, schlagartig eingepreist (siehe Corona 2020)? Nach dem Einbruch bei Gold, Öl, Silber und Aktien wurden die Verluste wieder eingegrenzt - Bitcoin und die Kryptos aber bleiben schwach. Das ist für viele eine Enttäuschung, denn vor allem Bitcoin schien wie geschaffen für die aktuelle Lage des "Debasement.."

    Hinweise aus Video:

    1. Bitcoin verliert den Status als digitales Gold – was jetzt?

    2. Gold: Neue Daten belegen gigantische Aufkäufe von Zentralbanken und Anlegern

     

    Das Video "Der Blitz-Crash: Gold, Öl, Aktien - Vorbote für Iran-Krieg?" sehen Sie hier..




