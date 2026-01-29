Der Blitz-Crash: Gold, Öl, Aktien - Vorbote für Iran-Krieg?

Kurz nach Eröffnung der Wall Street kam es zu einem Blitz-Crash durch alle Asset-Klassen: Aktien, Gold, Silber, aber auch Öl fielen stark! Und das ohne ersichtliche Nachricht - was war da los? Eine Vorbote für den Iran-Krieg? Bislang haben Aktien eine wahrscheinlicher werdende Eskalation weitgehend ignoriert - hat man das dann, wie häufig, schlagartig eingepreist (siehe Corona 2020)? Nach dem Einbruch bei Gold, Öl, Silber und Aktien wurden die Verluste wieder eingegrenzt - Bitcoin und die Kryptos aber bleiben schwach. Das ist für viele eine Enttäuschung, denn vor allem Bitcoin schien wie geschaffen für die aktuelle Lage des "Debasement.."

