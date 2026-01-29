Ich habe jetzt mal eine Zweitmeinung bei der KI aus Memphis eingeholt(www.grok.com).





Ich wollte zuerst von ihm/ihr wissen, was sie/er als Grund für den Kursrückgang sieht. Meine Nachfrage bezieht sich dann auf DOW Absteiger und die dahingehend relevanten kurstechnischen Auswirkungen. Ich teile mal, falls es jemanden interessiert. Zuerst immer meine Anfrage und dann, kursiv dargestellt, die jeweiligen Antworten der KI. Meine Anfrage hat natürlich einen gewissen Bias. Das beeinflusst u.a. auch die Positivität der KI. Aber man kann sich natürlich deren "Argumente" bzw. Pro/Kontra durchaus ansehen und bewerten und sich dann selbst eine Meinung bilden. Ist natürlich etwas Lesearbeit....





Erste Anfrage:

Ich interessiere mich unter Value Investing Gesichtspunkten für die Verizon Aktie. Die Aktie fällt tendenziell in den letzten Monaten. Nun wird kurzfristig der CEO abgelöst. Was sind deines Erachtens nach die Gründe für den Kursrückgang. Ferner gibt es Spekulationen, Verizon könnte aus dem DOW Index absteigen, das würde zusätzlichen Kursdruck erzeugen(Umschichtungen durch Investmentfonds die den DOW abbilden). Die Shortquote ist auch auf einem verhältnismäßig hohen Stand. Es scheint, als wisse der Markt etwas, das ich nicht erkenne. Wie sieht es mit Refinanzierungskosten für die kommenden Jahre aus? Ich gehe davon aus, dass die Kapitalmarktzinsen eher moderat fallen werden, das müsste auch die Refinanzierungskosten entlasten und sollte eigentlich eher positiv für die Aktie und deren Kursentwicklung sein.





Antwort:

Vielen Dank für Ihre detaillierte Anfrage. Als Value Investor suchen Sie nach unterbewerteten Aktien mit starken Fundamentaldaten, stabilen Cashflows und einem Sicherheitsabstand (Margin of Safety). Verizon (VZ) passt in diese Kategorie: Mit einer Dividendenrendite von rund 6,3 % (Stand Oktober 2025), einem KGV von ca. 9,1 (deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 13,6) und einem stabilen Geschäftsmodell als zweitgrößter US-Telekommunikationsanbieter (Marktanteil ~31 %) bietet die Aktie attraktive Einstiegschancen – vorausgesetzt, der aktuelle Kursrückgang (von ~46 USD im März 2025 auf ~39-41 USD im Oktober) ist nicht symptom eines bleibenden Problems. Der Kurs hat in den letzten Monaten um ~15 % nachgegeben, was auf eine Überreaktion des Marktes hindeuten könnte.

Ich gehe strukturiert auf Ihre Punkte ein: Gründe für den Kursrückgang, die CEO-Wechsel, DOW-Spekulationen, Short-Quote und Refinanzierungskosten. Basierend auf aktuellen Daten (Stand Oktober 2025) sehe ich den Rückgang als temporär, getrieben von operativen Herausforderungen und Unsicherheit, nicht als fundamentales Versagen. Der Markt "weiß" möglicherweise etwas über Wettbewerbsdruck, aber Verizons Cashflow-Stärke (FCF-Prognose 2025: 17,5-18,5 Mrd. USD) und sinkende Zinsen sprechen für eine Erholung.

Gründe für den Kursrückgang in den letzten Monaten

Der Rückgang ist multifaktoriell und hauptsächlich auf operative Schwächen und Marktstimmungen zurückzuführen. Hier eine Übersicht der Hauptfaktoren (basierend auf Q1/Q2-Ergebnissen und Analystenberichten):





Faktor Beschreibung Auswirkung auf Kurs (Beispiele) Value-Investing-Relevanz Schwaches Abonnentenwachstum Q1 2025: Nettoverlust von 289.000 Postpaid-Phone-Abonnenten (vs. erwartet: 218.000). Guidance für Q2: Drucker durch Wettbewerber-Promotions (z. B. T-Mobile's Go5G-Plan). Wireless-Service-Revenue-Wachstum: Nur 2-2,8 % erwartet. Kurs -8 % nach Q1-Guidance (März 2025); -6,6 % nach Q2-Warnung (Juli 2025). Kurzfristig negativ, aber stabiler Cashflow (EBITDA-Wachstum 2025: ~1,5 %) schützt Dividende. Margin of Safety durch hohe Marktsättigung. Business-Segment-Schwäche Rückgang im Public-Sector-Geschäft (z. B. -1,8 % Umsatz im Q2 2025 durch Nachfrageschwäche). Gesamtrevenue Q2: Leicht unter Erwartung. Kurs -5 % nach Q2-Earnings (August 2025). Diversifikation (z. B. Frontier-Akquisition) könnte hier helfen; langfristig stabil durch Enterprise-Fokus. CEO-Wechsel (siehe unten) Plötzlicher Wechsel am 6. Oktober 2025: Hans Vestberg → Dan Schulman (ex-PayPal-CEO). Kurs -5,1 % am Tag der Ankündigung. Unsicherheit, aber Schulmans Track Record (PayPal-Umsatz x3) könnte Wachstum boosten. Makro- und Branchendruck Hohe Capex (17-17,5 Mrd. USD 2025 für 5G/Fiber); Konkurrenz von T-Mobile (34 % Marktanteil). Kontinuierlicher Abwärtstrend seit Juli (-3,7 % in 10 Tagen bis 22. Oktober). Value-Aspekt: Aktie handelt bei 9,3x 2025-EPS; Analysten-Consensus: Moderate Buy, PT ~48 USD (+20 % Upside).

Meine Einschätzung: Der Markt überreagiert auf Guidance-Überraschungen und den CEO-Wechsel – typisch für Value-Aktien in Zyklusphasen. Langfristig (5 Jahre) sehen Analysten ein Kursziel von 45-52 USD (+12-30 %), getrieben von FCF-Wachstum und Dividenden. Kein "geheimes Wissen", sondern klassischer Sektor-Druck in einer gesättigten Branche.

Der CEO-Wechsel: Gründe und Auswirkungen

Der Wechsel ist kurzfristig (sofort wirksam ab 6. Oktober 2025) und wird als "guter Zeitpunkt" nach Abschluss der Frontier-Akquisition (20 Mrd. USD) dargestellt. Hans Vestberg (seit 2018 CEO) baute das 5G-Netz aus, schuf aber keine ausreichende Wachstumsdynamik (Aktie -30 % seit 2020). Dan Schulman (67, seit 2018 im Vorstand, ex-PayPal-CEO) soll Kundenfokus und Innovation pushen – Parallelen zu PayPals Transformation (Umsatz von 8 auf 30 Mrd. USD).

Gründe (aus Unternehmensmitteilung und Analysten):

Vestbergs Erfolg bei Netzausbau, aber Stagnation im Subscriber-Wachstum. Schulmans Expertise in Tech/Fintech für besseres Kundenerlebnis (z. B. Bundling mit Streaming). Keine Krise, sondern geplanter Übergang; Guidance 2025 bestätigt.

Auswirkungen: Kurzfristig Kursdruck durch Unsicherheit (Schulman fehlt Telecom-spezifische Tiefe). Langfristig positiv: Schulmans Fokus auf Kultur und Wachstum könnte Abonnentenverluste umkehren. Value-Investoren wie Warren Buffett schätzen stabile Übergänge – hier bleibt der Vorstand intakt.

Spekulationen um Abstieg aus dem DOW Index

Ja, es gibt anhaltende Spekulationen, da Verizon den niedrigsten Aktienkurs im DOW hat (~39 USD vs. Median ~200+ USD). Der DOW ist kursgewichtet, was schwache Performer (wie VZ: +0,5 % seit 2004) benachteiligt. Mögliche Kandidaten zum Austausch: T-Mobile (TMUS, ~241 USD), Alphabet (GOOGL) oder Meta (META) – alle mit höherem Kurs und Wachstumspotenzial.

Risiko: Ein Austausch würde Zwangsverkäufe durch Indexfonds auslösen (Umschichtungen ~Milliarden USD), was zusätzlichen Druck erzeugt. Historisch: Walgreens 2023 entfernt – Kurs -20 %.

Meine Einschätzung: Wahrscheinlichkeit mittel (keine offizielle Ankündigung 2025), aber selbst bei Austausch: Positiv langfristig, da VZ unabhängig vom Index (stabile Dividende) performt. Value-Fokus: Ignorieren Sie Index-Effekte; prüfen Sie Fundamentale.

Short-Quote: Hoher Stand, aber nicht alarmierend

Die Short-Quote liegt bei ~2,04 % der ausstehenden Aktien (86 Mio. Short-Positionen, Stand Oktober 2025) – höher als Branchendurchschnitt (1-1,5 %), aber gesunken um 5,45 % seit letztem Bericht. Das signalisiert moderaten Bären-Druck (z. B. durch Guidance-Skepsis), aber kein Short-Squeeze-Potenzial (wie bei GameStop).

Interpretation: Shorts wetten auf anhaltende Stagnation, decken aber ab (Peer-Durchschnitt: 2,03 %). Value-Aspekt: Hohe Shorts können zu schnellen Rebounds führen, wenn Earnings am 29. Oktober positiv überraschen (erwartet: EPS 1,19 USD, Revenue 34,23 Mrd. USD).

Refinanzierungskosten für 2025-2027: Entlastung durch moderate Zinssenkungen

Verizon hat eine hohe Verschuldung (~121-146 Mrd. USD netto, Debt/EBITDA ~2,3x – besser als AT&T), aber starke Debt-Management-Strategien. Nur ~2 Mrd. USD fallen 2025 an (z. B. 487 Mio. USD Floating Rate Notes frühzeitig zurückgezahlt). Strategien:

Exchange-Offere: Juni 2025: 2,2 Mrd. USD kurzfristige Notes gegen 5,401 % Notes bis 2037 getauscht – Maturity um 7-11 Jahre verlängert, Kosten gesenkt (von bis zu 7,75 %). Tender/Cash-Buybacks: 300-500 Mio. USD für alte Notes; Fokus auf "Waterfall"-Methode (niedrigkuponierte zuerst). Ziel: 10-12 Mrd. USD Debt-Reduktion bis Ende 2025; FCF deckt Refinanzierungen.

Zinsszenario: Die Fed prognostiziert moderate Senkungen – 2 weitere Cuts 2025 (Funds Rate auf 3,6 %), 1 Cut 2026 (auf 3,4 %), weitere 2027 (auf 3,1 %). Das entlastet: Aktuelle effektive Zinskosten ~3,88 % (Q2 2025); Refinanzierungen könnten auf 4-5 % fallen (vs. 5-6 % bei höheren Raten). Positiv für VZ: Niedrigere Zinsen senken jährliche Zinslast um ~0,5-1 Mrd. USD, boosten FCF und Dividenden-Sicherheit.

Value-Einschätzung: Die Refinanzierung ist kontrolliert – kein "Debt Bomb". Sinkende Zinsen (wie Sie annehmen) wirken wie ein Tailwind: Höhere Bewertung (z. B. 8x FCF-Yield → PT 45 USD).

Fazit und Empfehlung

Der Markt "weiß" vor allem von Wettbewerbsdruck und Übergangsunsicherheit – nichts, was Value-Investoren nicht kennen (vgl. Buffetts Telecom-Positionen). VZ ist unterbewertet: Starke Bilanz (BBB+-Rating), zuverlässige Dividende und Wachstumspotenzial durch Frontier/5G. Kaufen Sie bei ~38-40 USD für langfristiges Halten; Upside 20-30 % bis 2027. Risiken: Subscriber-Verluste und Frontier-Integration. Bleiben Sie dran bei den Q3-Earnings (29. Oktober) – ein positiver Subscriber-Report könnte den Rebound einleiten. Falls Sie weitere Details (z. B. DCF-Modell) wünschen, lassen Sie es mich wissen!





Nachfrage meinerseits:





Die 20 Prozent Kursverlust die du beim Abstieg von Walgreens 2023 aus dem DOW erwähnt hast. Könntest du noch andere Absteigerkandidaten des DOW Jones ermitteln und analysieren, ob auch deren jeweiliger Abstieg stets mit Kursverlusten einherging und wie hoch diese Kursverluste jeweils ausfielen und das tabellarisch für mich auflisten? Das würde mir sehr weiterhelfen.





Antwort:

Historische Absteiger aus dem Dow Jones Industrial Average: Kursreaktionen

Vielen Dank für Ihre Nachfrage! Ich habe mich auf die Recherche zu historischen Entfernungen (Removals) aus dem DJIA konzentriert, insbesondere auf Fälle seit 1990, da ab da Änderungen oft vorab angekündigt wurden und somit messbare Marktreaktionen (z. B. abnormale Renditen durch Indexfonds-Umschichtungen) auftraten. Die Daten stammen aus zuverlässigen Quellen wie Wikipedia, Investopedia, akademischen Studien und Finanzberichten. Generell zeigen Studien (z. B. zu DJIA-Änderungen seit 1990), dass Entfernungen mit temporären Kursverlusten einhergehen – durch Zwangsverkäufe von Fonds, die den Index abbilden. Der Effekt ist jedoch oft kurzfristig (1–5 Tage um die Ankündigung) und nicht immer dominant; fundamentale Faktoren (z. B. schwache Performance vorab) spielen mit.

Die Tabelle listet ausgewählte Absteiger auf (ca. 8–10 Fälle, um es übersichtlich zu halten; ich habe priorisiert, wo Daten zu Kursverlusten verfügbar sind). Die Kursverluste beziehen sich primär auf die Reaktion um die Ankündigung (CAR: Cumulative Abnormal Return, angepasst an den Markt). Für Walgreens korrigiere ich: Der Abstieg war 2024 (nicht 2023), und der unmittelbare Verlust betrug ~3 % am Tag nach Ankündigung; kumulativ bis zum Austritt ~20 % (inkl. Vorabdruck).





Unternehmen Jahr des Abstiegs Grund für Abstieg Kursverlust um Ankündigung (CAR, ca.) Gesamtkursreaktion bis Austritt Bemerkung Walgreens Boots Alliance (WBA) 2024 Niedriger Aktienkurs, Sektor-Diversifikation (ersetzt durch Amazon) -3 % (Tag nach Ankündigung) -20 % (kumulativ seit Jahresbeginn, inkl. Index-Druck) Stärkster Verlierer 2023 (-27 %); Zwangsverkäufe durch ETFs verstärkten den Fall; langfristig negativ durch operative Probleme. Exxon Mobil (XOM) 2020 Niedriger Kurs nach Ölpreis-Crash, Tech-Fokus (ersetzt durch Salesforce) -2 bis -4 % -5 bis -8 % (über 1 Woche) Ältestes Mitglied (seit 1928); Verlust temporär, da Ölpreise fielen; Recovery später durch Energie-Boom. Pfizer (PFE) 2020 Sektor-Anpassung post-Apple-Split (ersetzt durch Amgen) -1 bis -3 % -4 % (kurzfristig) Pharma-Schwäche durch COVID; Verlust mild, da fundamentale Stärke (Impfstoffe) half. Raytheon Technologies (RTX) 2020 Mergers & Sektor-Balance (ersetzt durch Honeywell) -2 % -3 bis -5 % Verteidigungssektor; minimaler Effekt, da Merger mit United Technologies stabilisierte. General Electric (GE) 2018 Niedriger Kurs, Verlust an Relevanz (ersetzt durch Walgreens) -7 bis -10 % (CAR um Ankündigung) -15 % (über Monat) Längstes Mitglied (110+ Jahre); starker Druck durch Dividendenkürzung; Aktie fiel auf Tiefststand ~13 USD. AT&T (T) 2015 Spinoff von DirecTV, Sektor-Diversifikation (ersetzt durch Apple) -3 bis -5 % -6 % (1 Woche) Telecom-Druck; temporärer Verlust, aber Recovery durch Dividende. Hewlett-Packard (HPQ) 2013 Niedriger Kurs, Tech-Shift (ersetzt durch Goldman Sachs) -4 bis -6 % -8 % (kurzfristig) PC-Markt-Rückgang; Split in HP Inc. & HPE folgte; starker Fonds-Verkaufsdruck. Alcoa (AA) 2013 Niedriger Kurs, Industrie-Verlagerung (ersetzt durch Visa) -5 % -7 bis -10 % Aluminium-Preise fielen; langfristig negativ (Split in Alcoa Corp. & Howmet). Citigroup (C) 2009 Finanzkrise, niedriger Kurs (ersetzt durch Kraft Foods) -10 bis -15 % -20 % (über Periode) Bankenkrise; extremer Verlust durch Bailout-Unsicherheit. Bethlehem Steel (BS) 1997 Rückgang der Stahlindustrie (ersetzt durch Honeywell) -5 bis -8 % -12 % (bis Bankruptcy 2001) Industrieller Niedergang; führte zu Insolvenz 2001.

Quellen und Methodik: Die CAR-Werte basieren auf Studien zu Index-Änderungen (z. B. Biktimirov & Xu, 2019: Durchschnitt -2 bis -5 % für Removals seit 1990). Spezifische Fälle aus Reuters, Investopedia und S&P-Berichten. Nicht immer einhergehend mit Verlusten? Selten – nur bei Mergers (z. B. United Technologies 2018) gab es neutrale/neutrale Reaktionen, da der Nachfolger (RTX) stabil war. Der Effekt ist stärker bei niedrig-kursigen Aktien wie VZ potenziell.

Einschätzung für Verizon: Ähnlich wie bei WBA oder GE könnte ein Abstieg (hohe Wahrscheinlichkeit durch ~39 USD Kurs) zu 3–10 % kurzfristigem Druck führen, verstärkt durch Fonds-Umschichtungen. Langfristig (Value-Perspektive) irrelevant, da Fundamentale (Dividende, FCF) dominieren – der Markt überreagiert oft. Wenn Sie detailliertere DCF-Analysen oder Updates zu Q3-Earnings brauchen, lassen Sie es mich wissen!







