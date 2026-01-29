JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Berichts über eine Aktienplatzierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Demnach verkaufe die Investmentgesellschaft Skion von Susanne Klatten sieben Millionen Aktien, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der nachbörslich negativen Kursreaktion darauf sieht der Experte angesichts bevorstehender Treiber eine attraktive Kaufgelegenheit./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,90 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 20:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
