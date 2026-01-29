    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell International AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell International

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Honeywell International Aktie dreht auf +4,32 % - 29.01.2026

    Am 29.01.2026 ist die Honeywell International Aktie, bisher, um +4,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Honeywell International Aktie.

    Besonders beachtet! - Honeywell International Aktie dreht auf +4,32 % - 29.01.2026
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

    Honeywell International Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Honeywell International Aktie. Mit einer Performance von +4,32 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Honeywell International Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,50, mit einem Plus von +4,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.895,19€
    Basispreis
    17,40
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.564,54€
    Basispreis
    18,73
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Honeywell International Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,12 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Honeywell International auf +8,67 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,20 % geändert.

    Honeywell International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,80 %
    1 Monat +8,09 %
    3 Monate -1,12 %
    1 Jahr -14,17 %

    Informationen zur Honeywell International Aktie

    Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,03 Mrd.EUR € wert.

    Kurseinbruch bei Microsoft belastet US-Börsen


    Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse litt der Handel darunter, …

    Börsen Update USA - 29.01. - US Tech 100 schwach -1,26 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX & TecDAX brechen ein: SAP stürzt ab, Wall Street hält sich stabil


    Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes kräftig nachgeben und vor allem Tech-Werte schwächeln, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,12 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +2,51 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,01 %. Siemens legt um +2,69 % zu

    Honeywell International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Honeywell International

    +4,74 %
    +1,80 %
    +12,86 %
    +3,09 %
    -15,53 %
    -6,32 %
    +7,87 %
    +99,57 %
    +3.229,59 %
    ISIN:US4385161066WKN:870153



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Honeywell International Aktie dreht auf +4,32 % - 29.01.2026 Am 29.01.2026 ist die Honeywell International Aktie, bisher, um +4,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Honeywell International Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     