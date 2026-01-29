Honeywell International Aktie dreht auf +4,32 % - 29.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Honeywell International Aktie. Mit einer Performance von +4,32 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Honeywell International Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,50€, mit einem Plus von +4,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

Obwohl sich die Honeywell International Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Honeywell International auf +8,67 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,20 % geändert.

Honeywell International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat +8,09 % 3 Monate -1,12 % 1 Jahr -14,17 %

Informationen zur Honeywell International Aktie

Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,03 Mrd.EUR € wert.

Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse litt der Handel darunter, …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes kräftig nachgeben und vor allem Tech-Werte schwächeln, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,12 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +2,51 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,01 %. Siemens legt um +2,69 % zu

Honeywell International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.