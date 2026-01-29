BARCLAYS stuft ENEL auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger dürften auch 2026 überdurchschnittlich gut abschneiden, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch starke konjunkturelle Trends und einen Investitions-Superzyklus entwickele sich der Sektor von einem mit niedrigem zu einem mit hohem Wachstum./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 9,285EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 20:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dominic Nash
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 9,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
