RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 150,0EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 21:20 Uhr) gehandelt.





