    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich als auch in der Lagerautomatisierung gekommen sein, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber nur eine Unebenheit auf dem Wege der Besserung. Die grundlegenden Trends sollten 2026 zu einem erfreulicheren Jahr führen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:53 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 59,85EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 21:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Timothy Lee
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 72
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     