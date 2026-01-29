BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich als auch in der Lagerautomatisierung gekommen sein, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber nur eine Unebenheit auf dem Wege der Besserung. Die grundlegenden Trends sollten 2026 zu einem erfreulicheren Jahr führen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:53 / GMT
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 59,85EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 21:15 Uhr) gehandelt.
