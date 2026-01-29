    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj lobt Merz' Führungsstärke

    • Selenskyj dankt Deutschland für Unterstützung im Krieg.
    • Merz wird für Führungsstärke und Koordination gelobt.
    • Luftabwehrsysteme und Energiehilfe sind entscheidend.
    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für die Unterstützung seines Landes durch Deutschland bedankt und Kanzler Friedrich Merz gelobt. "Friedrich demonstriert echte Führungsstärke und ich schätze unsere Koordination sehr", schrieb er bei Telegram Bezug nehmend auf ein Telefonat der beiden. Deutschland habe sein Land seit den ersten Kriegstagen unterstützt. Insbesondere die Lieferungen von Luftabwehrsystemen der Typen Patriot und Iris-T seien wichtig für den Schutz des ukrainischen Luftraums.

    Auch die nun geleistete Hilfe bei der Überwindung der Energiekrise sei wichtig, schrieb er. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen die Invasion durch Russland. Deutschland ist dabei einer der wichtigsten Partner des angegriffenen Landes. Durch massive russische Angriffe aus der Luft ist in den vergangenen Wochen ein Teil der Energieversorgung in der Ukraine zusammengebrochen. Bei scharfen Frosttemperaturen sind viele Ukrainer täglich oft stundenlang ohne Strom - auch die Heizungen sind in vielen Häusern kalt./bal/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
