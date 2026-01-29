Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microsoft
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 1
Performance 1M: -14,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein Kursziel von 397 USD anstreben, zeigen andere Besorgnis über den jüngsten Rückgang von 11%. Das KGV von 26 wird als günstig erachtet, und das Cloud-Wachstum von 39% spricht für die Stärke des Unternehmens. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Investitionen und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Salesforce
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 2
Performance 1M: -22,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren (-X%). Anleger sind frustriert über den anhaltenden Kursrückgang, der trotz fehlender negativer Unternehmensnachrichten und bevorstehender Quartalszahlen im März anhält. Positiv wird der milliardenschwere Vertrag mit der US-Armee wahrgenommen, der jedoch kurzfristig keinen Einfluss auf die Kursentwicklung hat.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 3
Performance 1M: +8,09 %
IBM
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 4
Performance 1M: +4,46 %
Boeing
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 5
Performance 1M: +9,49 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 6
Performance 1M: +15,65 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 7
Performance 1M: -1,87 %
