Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein Kursziel von 397 USD anstreben, zeigen andere Besorgnis über den jüngsten Rückgang von 11%. Das KGV von 26 wird als günstig erachtet, und das Cloud-Wachstum von 39% spricht für die Stärke des Unternehmens. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Investitionen und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung.