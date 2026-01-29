Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -11,81 %
Platz 1
Performance 1M: -15,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Anleger sehen MSTR als Hebel auf Bitcoin, diskutieren steuerliche Vor- und Nachteile und äußern Bedenken zur Selbstverwahrung von Bitcoin. Die Kursentwicklung ist volatil, und der hohe mNAV wird als wenig aussagekräftig erachtet. Insgesamt wird MSTR als riskante, aber potenziell lukrative Investition wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -9,72 %
Platz 2
Performance 1M: -30,47 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -8,70 %
Platz 3
Performance 1M: -1,88 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,50 %
Platz 4
Performance 1M: -15,18 %
Zscaler
Tagesperformance: -7,76 %
Platz 5
Performance 1M: -15,42 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 6
Performance 1M: -9,12 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 7
Performance 1M: -24,09 %
Intuit
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 8
Performance 1M: -28,27 %
Synopsys
Tagesperformance: -7,02 %
Platz 9
Performance 1M: -1,89 %
Palantir
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 10
Performance 1M: -22,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, was einige Anleger skeptisch macht. Die bevorstehenden Quartalszahlen wecken jedoch auch Interesse an den fundamentalen Aspekten. Zudem diskutieren Nutzer über technische Optionen, was auf aktive Risikomanagement-Strategien hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 11
Performance 1M: -14,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein Kursziel von 397 USD anstreben, zeigen andere Besorgnis über den jüngsten Rückgang von 11%. Das KGV von 26 wird als günstig erachtet, und das Cloud-Wachstum von 39% spricht für die Stärke des Unternehmens. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Investitionen und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 12
Performance 1M: -13,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die letzten 14 Tage waren von einer volatilen Kursentwicklung geprägt, mit Unterstützung bei 420 USD. Anleger äußern Bedenken über die Wettbewerbsfähigkeit älterer Modelle und die Fortschritte bei neuen Projekten wie FSD und dem Optimus-Roboter. Diese Unsicherheiten belasten die fundamentale Bewertung und führen zu einer skeptischen Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Autodesk
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 13
Performance 1M: -18,87 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 14
Performance 1M: -11,26 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 15
Performance 1M: -10,40 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 16
Performance 1M: -4,16 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 17
Performance 1M: -10,44 %
Honeywell International
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 18
Performance 1M: +8,09 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 19
Performance 1M: +60,59 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 20
Performance 1M: -17,44 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 21
Performance 1M: +4,49 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 22
Performance 1M: -13,92 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 23
Performance 1M: +12,69 %
