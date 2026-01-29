Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +18,81 %
Platz 1
Performance 1M: +16,85 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +12,45 %
Platz 2
Performance 1M: +16,24 %
First Solar
Tagesperformance: -10,66 %
Platz 3
Performance 1M: -21,59 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +10,43 %
Platz 4
Performance 1M: -9,63 %
United Rentals
Tagesperformance: -10,32 %
Platz 5
Performance 1M: -9,97 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -10,01 %
Platz 6
Performance 1M: -19,09 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +8,95 %
Platz 7
Performance 1M: -8,31 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -8,72 %
Platz 8
Performance 1M: -1,88 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,64 %
Platz 9
Performance 1M: -15,19 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -8,25 %
Platz 10
Performance 1M: +4,87 %
ServiceNow
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 11
Performance 1M: -27,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu ServiceNow im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die jüngsten Finanzergebnisse übertrafen die Erwartungen, und ein Aktienrückkaufprogramm wurde genehmigt. Trotz eines Abwärtstrends in den letzten 14 Tagen zeigen einige Anleger Vertrauen und kaufen nach, da sie glauben, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Insgesamt gibt es eine positive fundamentale Sicht, auch wenn technische Herausforderungen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Trane Technologies
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 12
Performance 1M: +7,50 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,28 %
Platz 13
Performance 1M: -24,09 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 14
Performance 1M: -9,12 %
Intuit
Tagesperformance: -7,14 %
Platz 15
Performance 1M: -28,27 %
Synopsys
Tagesperformance: -7,00 %
Platz 16
Performance 1M: -1,89 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -6,96 %
Platz 17
Performance 1M: -15,84 %
Gartner
Tagesperformance: -6,90 %
Platz 18
Performance 1M: -17,70 %
Palantir
Tagesperformance: -6,79 %
Platz 19
Performance 1M: -22,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, was einige Anleger skeptisch macht. Die bevorstehenden Quartalszahlen wecken jedoch auch Interesse an den fundamentalen Aspekten. Zudem diskutieren Nutzer über technische Optionen, was auf aktive Risikomanagement-Strategien hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -6,59 %
Platz 20
Performance 1M: -14,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein Kursziel von 397 USD anstreben, zeigen andere Besorgnis über den jüngsten Rückgang von 11%. Das KGV von 26 wird als günstig erachtet, und das Cloud-Wachstum von 39% spricht für die Stärke des Unternehmens. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Investitionen und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 21
Performance 1M: -13,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die letzten 14 Tage waren von einer volatilen Kursentwicklung geprägt, mit Unterstützung bei 420 USD. Anleger äußern Bedenken über die Wettbewerbsfähigkeit älterer Modelle und die Fortschritte bei neuen Projekten wie FSD und dem Optimus-Roboter. Diese Unsicherheiten belasten die fundamentale Bewertung und führen zu einer skeptischen Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Coinbase
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 22
Performance 1M: -20,25 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -6,39 %
Platz 23
Performance 1M: -22,81 %
Autodesk
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 24
Performance 1M: -18,87 %
A.O.Smith
Tagesperformance: +6,14 %
Platz 25
Performance 1M: +1,01 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,09 %
Platz 26
Performance 1M: -11,26 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 27
Performance 1M: -6,90 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 28
Performance 1M: +31,06 %
Honeywell International
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 29
Performance 1M: +8,09 %
AT&T
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 30
Performance 1M: -4,20 %
Ameriprise Financial
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 31
Performance 1M: +4,74 %
Mastercard Registered (A)
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 32
Performance 1M: -11,81 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 33
Performance 1M: -3,12 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 34
Performance 1M: -13,92 %
PulteGroup
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 35
Performance 1M: +1,71 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 36
Performance 1M: -4,58 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 37
Performance 1M: -8,75 %
Nucor
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 38
Performance 1M: +2,09 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 39
Performance 1M: +3,38 %
Centene
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 40
Performance 1M: +1,87 %
