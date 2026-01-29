RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 160 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 149,9 auf Tradegate (29. Januar 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,65 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,09 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +5,65 %/+78,28 % bedeutet.