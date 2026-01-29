    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 160 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Adidas auf "Sector Perform" mit 160 Euro.
    • Ebit 2025 lag leicht über den Erwartungen, insgesamt im Rahmen.
    • Aktienrückkäufe überraschen nicht bei niedriger Bewertung.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST

    adidas

    +4,34 %
    -7,36 %
    -12,65 %
    -21,66 %
    -43,25 %
    -2,26 %
    -45,06 %
    +53,88 %
    +1.515,98 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 149,9 auf Tradegate (29. Januar 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,09 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +5,65 %/+78,28 % bedeutet.


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der adidas-Aktie: Debatten zu Buy‑and‑Hold versus Verlusten durch Derivate (Zeitwertverfall), Empfehlungen zum Nachkaufen und Geduld (teilweise Ziel unter 200 €), Verwunderung über Kursrückgang trotz guter Quartalszahlen, Spekulationen zu Insiderkäufen/Puma-Deal und Aufforderungen, Behauptungen mit Quellen zu belegen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
