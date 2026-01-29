ANALYSE-FLASH
RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 160 Euro
- RBC belässt Adidas auf "Sector Perform" mit 160 Euro.
- Ebit 2025 lag leicht über den Erwartungen, insgesamt im Rahmen.
- Aktienrückkäufe überraschen nicht bei niedriger Bewertung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 149,9 auf Tradegate (29. Januar 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -7,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,65 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,09 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +5,65 %/+78,28 % bedeutet.
Was für Verbrecher das alles sind !
******EILMELDUNG**************
In den ersten Wochen dieses Jahres hat adidas ca. 14% Verlust im letzten Jahr ca. 30% Verlust. adidas macht ca. 22% des Umsatzes in der USA. OK, wir wissen das der Aktienwert nicht den wirklichen Wert eines Unternehmens zwingend darstellt aber rein aus der Position des Aktienwertes wäre bereits ein Komplettverlust des USA Marktes bereits eingepreist. Es kann eigentlich nur noch bergauf gehen aber ich denke hier sind andere Gründe am wirbeln, die Analysten wollen einfach das adidas weiter fällt um selbst Geld zu machen!