Charter Communications Registered (A) Aktie klettert deutlich - 29.01.2026

Die Charter Communications Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 160,39€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,86 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,44 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Charter Communications Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,59 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,39€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Obwohl sich die Charter Communications Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -28,69 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um -6,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Charter Communications Registered (A) eine negative Entwicklung von -14,34 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,09 % 1 Monat -13,92 % 3 Monate -28,69 % 1 Jahr -57,02 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Es gibt 129 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,58 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,98 %. AT&T notiert im Plus, mit +3,93 %.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.