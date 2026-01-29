CITIGROUP stuft Schaeffler auf 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 10,37EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: CITIGROUP

Analyst: Ross MacDonald

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



