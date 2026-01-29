CITIGROUP stuft Schaeffler auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 10,37EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: CITIGROUP
Analyst: Ross MacDonald
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ross MacDonald
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte