Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
- Jefferies belässt Schaeffler auf "Buy" mit 12,60 Euro.
- Gemischte Töne zur Margenentwicklung im Konzern.
- Positive Erwartungen durch Neuigkeiten zu Robotern.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von gemischten Tönen, was die Margenentwicklung auf Konzernebene und im Bereich der E-Mobilität betreffe. Derzeit gebe es aber zahlreiche Neuigkeiten aus dem Bereich der humanoiden Roboter, was ihre positiven Erwartungen an den Industriezulieferer in diesem Jahr bestätige./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 10,37 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 22:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -9,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,80 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +15,72 %/-22,85 % bedeutet.
Kursziel: 12,60 Euro
