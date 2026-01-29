Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 10,37 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 22:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -9,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,80 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +15,72 %/-22,85 % bedeutet.