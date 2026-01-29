    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Begrenzte Waffenruhe für Ukraine? Selenskyj will abwarten

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj: Waffenruhe ungewiss, Lage bleibt kritisch.
    • Trump bat Putin um Waffenruhe wegen Kälte in Ukraine.
    • Drohnenangriff auf Saporischschja, Industrieobjekt getroffen.
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Ob die von US-Präsident Donald Trump angekündigte begrenzte Waffenruhe für die Ukraine zustande kommt, ist nach Angaben des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj ungewiss. Er dankte zunächst den USA für deren Bemühungen, ein Moratorium für russische Angriffe auf Energieanlagen zu erreichen. "Die Lage jetzt in der Nacht und in den kommenden Tagen, die tatsächliche Situation in unseren Energieanlagen und Städten" werde zeigen, ob es tatsächlich zu einer Waffenruhe kommen werde, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

    Trump hatte erklärt, dass er bei einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin diesen gebeten habe wegen der enormen Kälte in der Ukraine eine Woche lang auf Schläge gegen Städte und Energieanlagen im Nachbarland zu verzichten. Putin habe dieser Bitte zugestimmt, sagte Trump. Er sagte dabei nicht, ab wann dieser Verzicht gelten solle - aus Moskau selbst gab es keine offizielle Bestätigung dafür.

    Der ukrainische Gouverneur der umkämpften Region Saporischschja, Iwan Fedorow, teilte derweil mit, dass es einen Drohnenangriff auf die Gebietshauptstadt gegeben habe. Getroffen worden sei ein Industrieobjekt, schrieb er bei Telegram. Dort sei ein Feuer ausgebrochen, Verletzte habe es ersten Informationen nach nicht gegeben. Nähere Angaben zur Art der getroffenen Anlage machte er nicht./bal/DP/he





