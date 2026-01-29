    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Dänischer König

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fühle mit den Grönländern

    Für Sie zusammengefasst
    • König Frederik X. zeigt Mitgefühl für Grönländer.
    • Grönlands Wohl liegt dem König und Königin am Herzen.
    • Besuch in Grönland geplant, um Sorgen anzuhören.
    Dänischer König - Fühle mit den Grönländern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VILNIUS (dpa-AFX) - Dänemarks König Frederik X. hat den Grönländern im Konflikt mit den USA sein Mitgefühl ausgesprochen. "Wir sind mit unseren Gedanken in diesen Wochen sehr oft beim grönländischen Volk", sagte der Monarch am Rande eines Staatsbesuchs in Litauen. "Wir verfolgen die Geschehnisse genau mit und reden auch mit unseren Kindern darüber, die uns danach fragen."

    "Grönlands Wohl liegt uns sehr am Herzen"

    US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach mit der Annexion der Arktis-Insel gedroht, die zum dänischen Königreich gehört. "Wir sehen, dass das grönländische Volk sehr besorgt ist", sagte König Frederik weiter. Das mache ihn und seine Frau, Königin Mary, betroffen. "Grönlands Wohl liegt uns sehr am Herzen."

    Ihm sei bewusst, wie groß die Unterstützung "enger Verbündeter" für Grönland und das dänische Königreich gewesen sei, sagte der König. Deutschland und andere EU-Länder hatten sich im Konflikt mit den USA auf die Seite Grönlands und Dänemarks geschlagen. Vergangene Woche hatte Trump seine Drohungen, zur Not auch militärische Macht anzuwenden, um Grönland unter seine Kontrolle zu bringen, überraschend zurückgezogen. In Gesprächen versuchen Dänemark und die USA, eine Lösung zu finden.

    König Frederik X. plant Grönland-Besuch im Februar

    Um sich selbst ein Bild von der Situation der Grönländer zu machen, will König Frederik X. vom 18. bis 20. Februar die Insel besuchen. Zuletzt war er im April 2025 in Grönland gewesen. "Wir wollen uns die Gedanken und Sorgen der Menschen anhören und erfahren, wie die Situation ihren Alltag beeinflusst", sagte Königin Mary. Die Situation beschäftige sie sehr.

    Der bevorstehende Besuch des Königs stößt in der grönländischen Hauptstadt Nuuk bereits auf Zuspruch. "Es tröstet uns und gibt uns Geborgenheit, dass er kommt", sagte die Grönländerin Esther Jensen dem dänischen Fernsehen./wbj/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Dänischer König Fühle mit den Grönländern Dänemarks König Frederik X. hat den Grönländern im Konflikt mit den USA sein Mitgefühl ausgesprochen. "Wir sind mit unseren Gedanken in diesen Wochen sehr oft beim grönländischen Volk", sagte der Monarch am Rande eines Staatsbesuchs in Litauen. "Wir …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     