BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Aneesha Sherman attestierte dem Sportartikelkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertroffene Erwartungen und hob hervor, dass es nach drei Jahren Pause wieder Aktienrückkäufe gebe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 152,5EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
