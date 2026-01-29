JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Stimmungsbild mit Blick auf den Sportartikelkonzern sei geprägt von einem schwierigen Konsumumfeld und den Sorgen vor einem pessimistischen Ausblick, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal habe es nun aus eigener Kraft ein prozentual zweistelliges Wachstum gegeben, ergänzt um übertroffene Margenerwartungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 152,5EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte