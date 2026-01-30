LIR Life Sciences meldet positive vorläufige präklinische Ergebnisse einer vergleichenden Tierstudie zur neuartigen CPP-gestützten transdermalen Verabreichung von GLP/GIP-basierten Therapien

Vancouver, Kanada – 29. Januar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK: BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) („LIR“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die positiven Zwischenergebnisse seiner laufenden vergleichenden Mausstudie zur Bewertung nadelfreier Therapien auf Basis zellpenetrierender Peptide (CPP) bekannt zu geben. In dieser Zwischenanalyse zeigten Tiere, die mit einer neuartigen topischen Semaglutid-/CPP-Formulierung behandelt wurden, nach einer oralen Glukosebelastung einen niedrigeren Blutzuckerspiegel als unbehandelte Kontrolltiere, was auf eine pharmakologisch bedeutsame Wirkung in diesem Modell hindeutet.

Die Studie vergleicht eine topische, auf die Haut aufgetragene CPP-Formulierung von Semaglutid, einem GLP-1-Analogon, das für GLP/GIP-basierte Therapien repräsentativ ist, mit injizierbarem Semaglutid und unbehandelten Kontrolltiere in einem Glukosetoleranzmodell. Diese Zwischenergebnisse liefern einen der ersten Nachweise in einer kontrollierten In-vivo-Umgebung, dass eine CPP-gestützte topische Formulierung einer GLP/GIP-basierten Therapie das Glukosekontrollprofil eines injizierbaren Vergleichspräparats erreichen kann. Die Beobachtung einer flachen Glukosekurve nach Behandlung mit einer auf die Haut aufgetragenen Formulierung ist ein wichtiger technischer Meilenstein für die Plattform des Unternehmens. Dies unterstützt die zugrunde liegende wissenschaftliche These, dass CPP-basierte Systeme möglicherweise große Peptidwirkstoffe durch die Hautbarriere transportieren können – in Mengen, die nicht nur messbar, sondern auch funktionell relevant in einem standardisierten metabolischen Modell sind.

In dieser Zwischenanalyse zeigten Tiere, denen das mit CPP formulierte topische Semaglutid verabreicht wurde, nach einer standardisierten oralen Glukosebelastung eine Senkung des Blutzuckerspiegels im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren. Während die Kontrolltiere nach der Glukoseverabreichung einen deutlichen Anstieg des Blutzuckerspiegels aufwiesen, zeigten sowohl die mit Semaglutid injizierte Gruppe als auch die mit der topischen CPP-Formulierung behandelte Gruppe eine wirksame Abschwächung dieses Anstiegs und eine schnellere Rückkehr zum Ausgangswert. Wichtig ist, dass der Blutzuckerspiegel in der mit der topischen CPP-Formulierung behandelten Gruppe während des Beobachtungszeitraums stabil blieb. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die CPP-gestützte topische Formulierung den Wirkstoff wahrscheinlich in pharmakologisch relevanten Mengen durch die Hautbarriere transportiert und in diesem Modell eine nachhaltige Glukosekontrolle erreicht.