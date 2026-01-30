DroneShield enttäuscht! Plug Power kämpft ums Überleben! American Atomics Aktie vor einer überfälligen Rally?!
Tech-Analyst Pip Klöckner zeichnet für 2026 ein klares Bild: Er erwartet, dass Nvidia-CEO Jensen Huang im laufenden Jahr zum größten Energie-Lobbyisten aufsteigt. Ohne zusätzliche, verlässliche Energie laufen die Rechenzentren nicht – und ohne …
Foto: esg-aktien.de
Tech-Analyst Pip Klöckner zeichnet für 2026 ein klares Bild: Er erwartet, dass Nvidia-CEO Jensen Huang im laufenden Jahr zum größten Energie-Lobbyisten aufsteigt. Ohne zusätzliche, verlässliche Energie laufen die Rechenzentren nicht – und ohne Rechenzentren werden keine Nvidia-Chips gekauft. Meta setzt dabei voll auf Atomenergie. Davon sollte American Atomics profitieren. Denn Uran wird benötigt, unabhängig davon, wer die Atomkraftwerke baut und das KI-Rennen gewinnt. Und American Atomics arbeitet an spannenden Projekten direkt in den USA. Der KI-Energie-Boom hat auch Plug Power zwischenzeitlich angetrieben. Doch die Euphorie ist verflogen. Und was ist bei DroneShield los? Die Aktie ist zuletzt ordentlich unter die Räder gekommen. Lag es an den Quartalszahlen?
