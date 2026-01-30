DroneShield enttäuscht! Plug Power kämpft ums Überleben! American Atomics Aktie vor einer überfälligen Rally?! Tech-Analyst Pip Klöckner zeichnet für 2026 ein klares Bild: Er erwartet, dass Nvidia-CEO Jensen Huang im laufenden Jahr zum größten Energie-Lobbyisten aufsteigt. Ohne zusätzliche, verlässliche Energie laufen die Rechenzentren nicht – und ohne …



