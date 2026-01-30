Anleger jubeln, Analysten baff! Doch die Reaktion der Aktie überrascht!

Damit wurden die Prognosen der Wall Street übertroffen, die von einem Umsatz von 138,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 2,67 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren. Apple erzielte einen Nettogewinn von 42,1 Milliarden US-Dollar bzw. 2,84 US-Dollar je Aktie, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Apple hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 starke Ergebnisse erzielt und damit alle Erwartungen übertroffen. So stieg der Umsatz um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 143,8 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend war der Anstieg des iPhone-Umsatzes: Mit 85,3 Milliarden US-Dollar wurde ein Zuwachs von bemerkenswerten 23 Prozent erzielt.

CEO Tim Cook betonte die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach dem im September 2025 auf den Markt gekommenen iPhone 17. Insbesondere in China, Taiwan und Hongkong verzeichnete Apple einen Anstieg von 38 Prozent, der auf starke iPhone-Verkäufe zurückzuführen ist. "Wir haben einen Rekord bei den Umsteigern in Festland-China erzielt, und auch bei den Wechselkunden konnten wir zweistellige Wachstumsraten verzeichnen", erklärte Cook.

Insgesamt verkaufte Apple im Quartal mehr Geräte und verzeichnete einen deutlichen Anstieg bei den iPhone-Verkäufen. Zudem konnte das Unternehmen den aktiven Bestand an Geräten wie iPhones und Macs auf 2,5 Milliarden steigern, was auf ein wachsendes Marktpotenzial für seine Dienste hindeutet.

Mit 8,39 Milliarden US-Dollar lag der Mac-Umsatz unter den Erwartungen. Dies könnte auf die Veröffentlichung des neuen MacBook Pro mit M4-Chip im November zurückzuführen sein. Auch bei den Wearables und Zubehörprodukten wie der Apple Watch und den AirPods gab es einen Rückgang von zwei Prozent im Jahresvergleich, was unter den Markterwartungen lag.

Trotz der Herausforderungen in den Kategorien Mac und Zubehör zeigte das Servicegeschäft von Apple weiterhin starkes Wachstum. Die Service-Sparte, zu der Apple TV+, iCloud und Werbung gehören, verzeichnete ein Wachstum von 14 Prozent auf 30,01 Milliarden US-Dollar. Auch das Streaming-Portal Apple TV verzeichnete mit einer Zunahme der Zuschauerzahlen um 36 Prozent im Dezember ein starkes Wachstum.

Apple erwartet, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 13 bis 16 Prozent steigen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Lieferung von iPhones weiterhin begrenzt bleibt, was durch Engpässe bei der Chipproduktion und steigende Speicherpreise bedingt ist.

"KI wird zusätzliche Investitionen erfordern, die über unser normales Produktportfolio hinausgehen", sagte Finanzchef Kevan Parekh. Zudem kündigte das Unternehmen an, mit Google zusammenzuarbeiten, um das Gemini-KI-Modell in seine eigene Apple-Intelligence-Software zu integrieren. Damit zeigt Apple, wie ernst es die Investitionen in KI nimmt.

Apple nutzt die starken Quartalszahlen, um weiterhin in das eigene Wachstum zu investieren. So wurden rund 32 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe und Dividenden ausgegeben.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie jedoch lediglich um 0,5 Prozent auf 259,68 US-Dollar je Anteilsschein zu.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 258,3USD auf Nasdaq (30. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



