    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando-Aus bringt Verdi Zulauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando schließt Erfurter Standort bis September 2023.
    • Verdi verzeichnet 50 Neueintritte wegen Schließung.
    • Gespräche über Sozialplan bisher nicht erfolgt.
    Zalando-Aus bringt Verdi Zulauf
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Das Aus des Erfurter Standorts des Online-Händlers Zalando sorgt bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zumindest für einen kleinen Mitgliederzuwachs. Seit das Unternehmen vor wenigen Wochen seine Schließungspläne öffentlich machte, habe es aus den Reihen der noch bei Zalando Beschäftigten etwa 50 Neueintritte in die Gewerkschaft gegeben. Das sagte der für den Handel verantwortliche Landesbezirksfachbereichsleiter von Verdi, Torsten Furgol, der Deutschen Presse-Agentur.

    "Das sind hauptsächlich Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Blick auf Rechtsschutz und Rechtsberatung in der aktuellen Situation schon mal Unterstützung organisieren", so Furgol. Gewerkschaftsmitglieder haben Anspruch auf einen für sie kostenfreien Rechtsschutz in Fragen des Arbeits- und Sozialrechts.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Short
    25,68€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,10€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gleichzeitig gab sich Furgol mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen zur Schaffung eines Sozialplans für die Beschäftigten selbstbewusst. Ziel von Verdi sei es, dafür zu sorgen, dass diese Standortschließung "für den Arbeitgeber so teuer wie möglich ausfällt und es für die Kolleginnen und Kollegen Abfindung gibt, die akzeptabel sind".

    Bislang keine Gespräche mit Gewerkschaft

    Der Online-Händer Zalando hatte Anfang Januar erklärt, seinen 2012 eröffneten Logistik-Standort in der Thüringer Landeshauptstadt bis Ende September komplett aufgeben zu wollen. Das Unternehmen begründete den Schritt mit einem notwendigen Umbau seines europaweiten Logistiknetzwerks. Dabei hatte Zalando auch angekündigt, mit Arbeitnehmervertretern über die Umstände der Abwicklung des Standorts fair und respektvoll zu sprechen. "Wir werden Verhandlungen mit dem Erfurter Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan aufnehmen", hieß es in der damaligen Erklärung.

    Laut Furgol hat es allerdings Gespräche über einen Interessenausgleich oder einen Sozialplan jedenfalls mit Gewerkschaftsvertretern bisher nicht gegeben. Realistische Hoffnungen, Zalando von der geplanten Schließung dieses Standorts abzubringen, habe er aber keine mehr, sagte Furgol. "Dass die Schließungspläne zurückgenommen werden, das glaube ich eher nicht."

    Beschäftigte auch von Subunternehmen betroffen

    Insgesamt seien etwa 20 Prozent der direkt bei Zalando-Beschäftigten in Erfurt bei Verdi organisiert, sagte Furgol. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben an diesem Standort etwa 2.700 Beschäftigte. Der Vorsitzende des Erfurter Betriebsrates, Tony Krause, hatte darauf hingewiesen, das von der Schließung noch hunderte weitere Arbeitnehmer betroffen seien, die bei Subunternehmen beschäftigt seien, die für Zalando in Thüringen arbeiteten - etwa in der Kantine./seh/DP/zb

    Zalando

    +1,70 %
    -3,63 %
    -3,96 %
    -7,16 %
    -31,80 %
    -44,22 %
    -74,81 %
    -24,17 %
    +8,45 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 24,51 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -3,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -6,16 %/+46,88 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste und erhöhte Short-Positionen bei Zalando: Intraday-Push gefolgt von Ausverkäufen, Short-Aufstockungen (z. B. Ziel 23,50). UBS senkte das Kursziel von 42 auf 36,50, beließ die Einstufung auf Buy und nennt Umsatzstärke, Margen- und Cash-Verbesserung bis 2026. Nutzer diskutieren Bewertung, Volatilität (−7% seit Freitag, −12% in 1,5 Wochen) und die 30‑Euro‑Marke als relevanten Bezugspunkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zalando-Aus bringt Verdi Zulauf Das Aus des Erfurter Standorts des Online-Händlers Zalando sorgt bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zumindest für einen kleinen Mitgliederzuwachs. Seit das Unternehmen vor wenigen Wochen seine Schließungspläne öffentlich machte, habe es aus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     