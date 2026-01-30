    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Darum ist Dübel-Hersteller Fischer jetzt in Saudi-Arabien

    Für Sie zusammengefasst
    • Fischer eröffnet Landesgesellschaft in Saudi-Arabien.
    • Stärkung der Marktposition in der Region durch Expansion.
    • Beteiligung an Großprojekten wie Jeddah Tower und Flughafen.
    Darum ist Dübel-Hersteller Fischer jetzt in Saudi-Arabien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WALDACHTAL/RIAD (dpa-AFX) - Angesichts gigantischer Bauprojekte in Saudi-Arabien ist die auf Befestigungstechnik spezialisierte Unternehmensgruppe Fischer nun mit einer eigenen Landesgesellschaft in dem Königreich vertreten. "Der Mittlere Osten ist für unser Unternehmen von großer Bedeutung", erklärt Alexander Bässler, Vorsitzender der Fischer-Geschäftsführung.

    Die Gesellschaft ist weltweit die 51. der Unternehmensgruppe aus Waldachtal im Nordschwarzwald. Sie hat ihren Sitz den Angaben zufolge in der Hauptstadt Riad. In drei weiteren Städten gebe es Standorte, in Dammam mit Produktion. "Die neue Gesellschaft stärkt - zusammen mit unseren Standorten in Dubai und im Oman - unsere Position in der Region", sagt Bässler der Mitteilung zufolge.

    "Historischen Bauoffensive"

    Mit mehr als 32 Millionen Einwohnern sei Saudi-Arabien die größte Volkswirtschaft der Region und mit 2,1 Millionen Quadratkilometern fast sechsmal so groß wie Deutschland, hieß es. Das Königreich sei gerade im Umbruch und stehe vor einer historischen Bauoffensive. "Saudi-Arabien ist ein wichtiger Markt für uns, daher sind wir nun mit einer eigenen Landesgesellschaft vertreten", sagt Inhaber Prof. Klaus Fischer laut Mitteilung.

    Die Schwarzwälder seien beispielsweise schon bei Großprojekten wie dem Jeddah Tower dabei, dem mit mehr als einen Kilometer künftig höchsten Gebäude der Welt. Beim neuen internationalen Flughafen Riad, einem wichtigen Luftdrehkreuz, würden Brandschutz-Lösungen von Fischer eingesetzt.

    Vertrieb in rund 120 Länder

    Fischer ist unter anderem für seine Dübel bekannt. Der Konzern vertreibt Produkte in rund 120 Länder und beschäftigt weltweit etwa 4.700 Menschen. Gesellschaften gibt es unter anderem auch in Brasilien, Japan, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Auch produziert wird international - etwa in Südamerika und China.

    Das Jahr 2024 schloss die Gruppe mit einem Umsatzplus von einem Prozent auf 1,11 Milliarden Euro ab. Zahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor./kre/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Darum ist Dübel-Hersteller Fischer jetzt in Saudi-Arabien Angesichts gigantischer Bauprojekte in Saudi-Arabien ist die auf Befestigungstechnik spezialisierte Unternehmensgruppe Fischer nun mit einer eigenen Landesgesellschaft in dem Königreich vertreten. "Der Mittlere Osten ist für unser Unternehmen von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     