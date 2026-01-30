    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    UN-Chef zu Minneapolis

    Einsatzkräfte müssen sich zurückhalten

    • UN fordert Zurückhaltung bei Demonstrationen in MN
    • Guterres betont Recht auf friedliche Proteste weltweit
    • Tödliche Schüsse führen zu landesweiten Protesten
    UN-Chef zu Minneapolis - Einsatzkräfte müssen sich zurückhalten
    NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts des teils brutalen Vorgehens Tausender Bundesbeamter im US-Bundesstaat Minnesota hat UN-Generalsekretär António Guterres die Einsatzkräfte zur Zurückhaltung aufgefordert. "Das Recht, zu demonstrieren, sehen wir als essenzielles Recht an", sagte Guterres vor Journalisten in New York. "Und hier, wie in anderen Teilen der Welt, ist es essenziell, dass die Polizei und andere Einsatzkräfte unverzichtbare Zurückhaltung ausüben, um zu verhindern, dass Demonstranten für ihre Aktivitäten mit dem Leben bezahlen", betonte er.

    US-Präsident Donald Trumps Regierung hat Tausende Bundesbeamte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt, um ihre rigorose Abschiebepolitik durchzusetzen. In Minneapolis stieß das Vorgehen gegen Migranten auf massiven Widerstand der Bevölkerung. Nach tödlichen Schüssen der Einsatzkräfte auf zwei US-Bürger weiteten sich die Empörung und die Proteste landesweit aus. Das Weiße Haus hat Untersuchungen angekündigt, an deren Unabhängigkeit es allerdings Zweifel gibt.

    UN-Chef Guterres sagte bei seiner traditionellen Jahresauftaktpressekonferenz, er hoffe, dass die "im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft" angekündigten Untersuchungen zu Ergebnissen führen würden./cah/DP/zb





