Bleibt die Inflation in Deutschland im Januar unter der Zwei-Prozent-Marke?

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Dezember hat der Preisdruck auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland überraschend deutlich nachgelassen. Wie geht es im neuen Jahr mit der Inflation weiter? An diesem Freitag (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für Januar.

Im Dezember drückten günstigere Energie sowie eine Entspannung bei den Nahrungsmittelpreisen die jährliche Teuerungsrate mit 1,8 Prozent erstmals seit September 2024 wieder unter die Marke von zwei Prozent.