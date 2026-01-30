    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bleibt die Inflation in Deutschland im Januar unter der Zwei-Prozent-Marke?

    Für Sie zusammengefasst
    • Preisdruck in Deutschland im Dezember deutlich gesunken.
    • Inflationsrate im Januar voraussichtlich um 2 Prozent.
    • Keine neue Teuerungswelle wie 2022 erwartet.
    Bleibt die Inflation in Deutschland im Januar unter der Zwei-Prozent-Marke?
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Dezember hat der Preisdruck auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland überraschend deutlich nachgelassen. Wie geht es im neuen Jahr mit der Inflation weiter? An diesem Freitag (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für Januar.

    Im Dezember drückten günstigere Energie sowie eine Entspannung bei den Nahrungsmittelpreisen die jährliche Teuerungsrate mit 1,8 Prozent erstmals seit September 2024 wieder unter die Marke von zwei Prozent.

    Keine neue Teuerungswelle - Raten um zwei Prozent erwartet

    Im Durchschnitt des vergangenen Jahres stiegen die Verbraucherpreise hierzulande um 2,2 Prozent - wie schon 2024. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten.

    Mit einer erneuten Teuerungswelle wie nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine 2022 rechnen Volkswirte nicht. Nach ihrer Einschätzung spricht manches dafür, dass die Inflationsrate im Jahresschnitt 2026 knapp über zwei Prozent liegen wird: Unter anderem der Preisanstieg beim Deutschlandticket und die Erhöhung des Mindestlohns, der sich auf den Dienstleistungssektor auswirkt, sorgen für Aufwärtsdruck. Die Preise für Dienstleistungen ziehen seit Monaten überdurchschnittlich an, denn Firmen geben steigende Kosten an Kunden weiter./ben/als/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
