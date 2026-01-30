Anstieg der Arbeitslosenzahl über drei Millionen erwartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein eher düsteres Bild vom deutschen Arbeitsmarkt dürfte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag bei der Bekanntgabe der Zahlen für den Monat Januar zeichnen. Arbeitsmarktexperten rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen deutlich über drei Millionen geklettert ist.

Im Dezember 2025 waren in Deutschland 2,908 Millionen Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Im Januar steigt die Zahl aus saisonalen Gründen gewöhnlich um 100.000 bis 200.000, in den vergangenen beiden Jahren war es im Januar jeweils in Plus von mehr als 180.000.