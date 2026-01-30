    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 30. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 30. Januar 2026
    • Mehrere Unternehmen veröffentlichen Jahreszahlen heute.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa.
    • Hauptversammlung von Thyssenkrupp in Bochum um 10:00.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 30. Januar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz) 07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen
    07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen
    09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum
    11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025 11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen
    12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen
    12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen
    13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

    08:50 DEU/AUS: Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25
    07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25
    07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26
    08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25
    09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25
    09:00 AUS: BIP Q4/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26 10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung)
    10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25
    11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25
    11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25
    12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp (online)

    13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin

    EUR: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 30. Januar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Januar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     