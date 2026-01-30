Visa glänzt, Aktie fällt trotzdem! Angst vor Trumps Zinsdeckel-Hammer?

Für das zum 31. Dezember 2025 beendete erste Geschäftsquartal meldete Visa ein angepasstes Ergebnis von 3,17 US-Dollar je Aktie. Dies stellt einen Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar und übertrifft die Erwartungen der Analysten, die laut FactSet mit einem Ergebnis von 3,14 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz stieg ebenfalls um 15 Prozent auf 10,9 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über den prognostizierten 10,39 Milliarden US-Dollar.

Visa hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 beeindruckende Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete eine deutliche Steigerung der Umsatz- und Gewinnzahlen, die vor allem auf gestiegene Ausgaben der Kartennutzer zurückzuführen ist. Dennoch musste die Aktie einen Rückgang verzeichnen – eine Entwicklung, die Anleger und Analysten gleichermaßen überraschte.

Der Anstieg wurde durch mehrere Faktoren angetrieben: So wuchs das Zahlungsvolumen um 8 Prozent, das grenzüberschreitende Volumen legte sogar um 12 Prozent zu und die Anzahl der bearbeiteten Transaktionen stieg um 9 Prozent. CEO Ryan McInerney betonte, dass vor allem die robuste Kundennachfrage und ein starkes Geschäft während der Feiertage den Erfolg im ersten Quartal begünstigten. Darüber hinaus sei Visa gut positioniert, um als "Hyperscaler" in der Zahlungsbranche weiter zu wachsen.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen gab die Visa-Aktie am Donnerstag nach Börsenschluss an der Nasdaq zeitweise um 1,9 Prozent nach und ist seit Jahresbeginn bereits um 5,4 Prozent gefallen.

Für das laufende zweite Quartal rechnet Visa mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich sowie mit einem Anstieg der Betriebsausgaben im mittleren einstelligen Bereich. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen ebenfalls ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich sowie ein robustes Wachstum beim Gewinn pro Aktie.

Ein Thema, das den Aktienkurs belastet, ist die politische Diskussion um die Deckelung der Kreditkarten-Zinsen. US-Präsident Donald Trump hatte vorgeschlagen, die Kreditkarten-Zinsen auf maximal zehn Prozent zu begrenzen. Dies könnte das Geschäftsmodell großer Zahlungsanbieter wie Visa und Mastercard ins Wanken bringen. Diese politische Unsicherheit sorgt für zusätzliche Nervosität bei den Anlegern.

Trotz der Rückschläge beim Aktienkurs bleibt Visa ein Schwergewicht in der Zahlungsbranche. Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 0,67 US-Dollar pro Aktie an, die am 2. März an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



