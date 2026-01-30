Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht per Dezember 2025

30. Januar 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:A3C9JR) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich, den vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum zum 31. Dezember 2025 sowie danach bekannt zu geben.

HIGHLIGHTS

- AUS DEM UNTERNEHMEN

Nach Ablauf des Quartals gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss eines Bookbuilding-Verfahrens bekannt und konnte sich fixe Zusagen für eine Platzierung sichern, aus der ein Bruttoerlös in Höhe von rund 13,6 Mio. AUD resultieren wird.

- DEUTSCHLAND - KUPFERPROJEKT TANNENBERG

- HISTORISCHE SCHÄTZUNG:

Während des Quartals informierte das Unternehmen über eine historische Schätzung von 728.000 Tonnen enthaltenem Kupfer (1.605 Mio. Pfund) mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 2,6 % in einem Teilbereich der Konzession Tannenberg. Die Schätzung basiert auf einer Bohrkampagne, die von der nationalsozialistischen Regierung in den Jahren 1935 bis 1938 in vier Zonen absolviert wurde: Ronshausen, Hönebach, Wolfsberg und Schnepfenbusch. Die Bohrungen konzentrierten sich damals ausschließlich auf den schmalen Horizont aus Kupferschiefer. Der Fokus lag ausschließlich auf Kupfer, Nebenprodukte in Form von Metallen wurden nicht berücksichtigt.

Die unabhängige Firma St Joe Exploration GmbH führte zwischen den Jahren 1980 und 1984 Bohrungen in begrenztem Umfang durch, die das Ergebnis der historischen Schätzung aus dem Jahr 1940 einmal mehr bestätigten. Die Bohrungen konzentrierten sich nur auf 28 % der Zone Ronshausen, umfassten jedoch auch das Nebenprodukt Silber. Im Rahmen der Bohrungen wurde eine bis zu 3,45 m mächtige Mineralisierung vorgefunden, die sich über den Kupferschiefer sowie das Hängende aus Kalkstein bzw. das Liegende aus Sandstein oberhalb und unterhalb des Kupferschiefers erstreckt. Die historische Schätzung aus dem Jahr 1984 weist konsistente Erzgehalte von 2,1 % Kupfer plus 25 g/t Silber mit 169.000 Tonnen enthaltenes Kupfer und 6,5 Millionen Unzen Silber aus.

Vielversprechendes Explorationspotenzial nach moderner Auswertung: St Joe Exploration hat größere Mächtigkeiten der Kupfer- und Silbermineralisierung bei Ronshausen bestätigt, und es könnten weitere Vorkommen bis zu 30 m oberhalb und 60 m unterhalb des Kupferschiefers im Hängenden (Kalkstein) und im Liegenden (Sandstein) existieren.

Vorsorglicher Hinweis: Die historischen Schätzungen in dieser Pressemitteilung entsprechen nicht den Vorgaben des JORC-Code (2012) ( JORC-Code ). Es wurden bisher von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Zuordnung der Ressourcen der historischen Schätzung zu Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß JORC-Code vornehmen zu können. Es ist ungewiss, ob im Anschluss an die Evaluierung und/oder weitere Exploration eine Zuordnung der Ergebnisse der historischen Schätzung zu Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß JORC-Code erfolgen kann.

- VALIDIERUNG DER HISTORISCHEN KUPFERGEHALTE DURCH MODERNE PROBENAUSWERTUNG:

Hochgradige Kupferabschnitte wurden bestätigt : Die Analyse von sechs (der insgesamt 47) eingelagerten Bohrkerne(n) anhand moderner Methoden bestätigt die historisch erfassten Werte der Probenabschnitte von 1,0 - 3,7 m Länge mit 0,7 - 2,7 % Kupfer und 10 - 55 g/t Silber Ro 23: 1,5 m mit 2,7 % Kupfer und 55 g/t Silber Ro 45: 2,4 m mit 1,4 % Kupfer und 18 g/t Silber Ro 25: 1,0 m mit 2,0 % Kupfer und 41 g/t Silber Ro 17: 1,3 m mit 1,2 % Kupfer und 24 g/t Silber Ro 15: 3,7 m mit 1,2 % Kupfer und 17 g/t Silber Ro 38: 1,8 m mit 0,7 % Kupfer und 15 g/t Silber

Mineralisierung mächtiger als in der historischen Schätzung aus dem Jahr 1940: Neue Abschnitte weisen Mächtigkeiten von 1,0 - 3,7 m auf und sind damit deutlich stärker ausgeprägt als die maximale Mächtigkeit, die in der historischen Schätzung aus dem Jahr 1940 verwendet wurde (siehe Mitteilung vom 20. Oktober 2025).

Erste moderne Analysen seit über 40 Jahren: Die Ergebnisse der erneuten Probenahme von Bohrkernmaterial aus den 1980er Jahren aus Bohrlöchern, die bis zu 12 km voneinander entfernt liegen, zeigen vergleichbare oder höhere Erzgehalte und mächtigere Abschnitte als die ursprüngliche Analyse, was die historischen Arbeiten bestätigt und das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung belegt.

Bestätigung des epigenetischen Modells von GreenX: Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die Mineralisierung über den schmalen Horizont aus Kupferschiefer hinaus bis in das Liegende und Hängende hinein erstreckt; diese Angaben entsprechen jenen der polnischen Betriebsstätten von KGHM (Kupferproduktion 589.000 t/Jahr), die sich im Bereich derselben Grundgebirgsarchitektur befinden.

Qualitätssicherungsprogramm: Alle Proben erfüllen die strengen Vorgaben der Qualitätskontrolle, wie etwa eine Kernausbeute von > 90 %; die Analyse erfolgt in einem Labor mit ISO/IEC 17025-Zertifizierung.

Bedeutende Arbeiten im Rahmen des Programms stehen noch bevor: Die ersten Analyseergebnisse aus sechs der 47 eingelagerten Bohrkerne liegen nun vor; die neuerliche Probenahme aus dem historischen Kernmaterial wird im nächsten Quartal fortgesetzt.

Abbildung 1: Karte mit gemeldeten Analyseergebnissen, wo mehr als 90 % des historischen Bohrkernmaterials aus dem Zielabschnitt im eingelagerten Kernmaterial vorlag

- ARBEITSPROGRAMM 2026 IM KUPFERPROJEKT TANNENBERG:

Für das Jahr 2026 plant GreenX die Durchführung eines gesamtheitlichen Programms zur Unterstützung der Konvertierung der Schätzungen in den JORC-Code. Dazu zählen der Abschluss der Protokollierung von historischem Bohrkernmaterial samt Probenahme und Hyperspektralmessung, die weitere Aufarbeitung/Auswertung geophysikalischer Daten und Datensätze der historischen Schätzungen sowie die weitere Planung von „Zwillingsbohrungen“ zur Überprüfung der historischen Schätzungen und zur Bestätigung einer Mineralressource.

- ÜBERNAHME DES KUPFERPROJEKTS TANNENBERG:

Das Unternehmen gab den Abschluss der Übernahme von 90 % der Anteile an der Group 11 Exploration GmbH ( Group 11 oder Verkäufer ) bekannt, welche die Explorationslizenzen für Tannenberg ( Tannenberg oder das Projekt ) besitzt.

Seit der Unterzeichnung der Joint-Venture- und Earn-in-Vereinbarung ( Vereinbarung ) im Jahr 2024 hat sich die Projektfläche um das Siebenfache auf etwa 1.900 km² vergrößert und umfasst nun die Explorationskonzessionen Tannenberg 1 und Tannenberg 2 (Pressemitteilung vom 28. April 2025).

- GRÖNLAND – PROJEKT ELEONORE NORTH

- FOKUSSIERUNG AUF GOLD, WOLFRAM & ANTIMON:

Ausbisse einer Goldmineralisierung bzw. hochgradigen Antimonmineralisierung wurden nun im Prospektionsgebiet Noa, auf dem Gelände des Projekts Eleonore North ( Eleonore North oder ELN ), in Ostgrönland bestätigt.

Eine hochgradige Wolfram- und Antimonmineralisierung wurde auch in der historischen Schätzung für das Prospektionsgebiet Margeries, ebenfalls auf dem Gelände des Projekts Eleonore North, ermittelt: 83.000 Tonnen mineralisiertes Gestein mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 4,6 % Sb bei North Margeries 58.000 Tonnen mineralisiertes Gestein mit einem Erzgehalt von 3,2 % W bei South Margeries 32.000 Tonnen mineralisiertes Gestein mit einem Erzgehalt von 1 % W bei North Margeries

Es besteht die Möglichkeit der Auffindung großflächiger Lagerstätten in einer neuen, noch kaum explorierten Region, in der die Goldmineralisierung in Verbindung mit Quarzgängen an der Oberfläche auf einer Länge von bis zu 15 km auftritt.

Feldaktivitäten, die sich zunächst auf das Potenzial der Goldmineralisierung bzw. hochgradigen Wolfram- und Antimonmineralisierung in geringer Tiefe konzentriert haben, werden aktuell für das Jahr 2026 abgeschlossen.

Vorsorglicher Hinweis: Die historischen Schätzungen in dieser Pressemitteilung entsprechen nicht den Vorgaben des JORC-Code. Es wurden bisher von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Zuordnung der Ressourcen der historischen Schätzung zu Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß JORC-Code vornehmen zu können. Es ist ungewiss, ob im Anschluss an die Evaluierung und/oder weitere Exploration eine Zuordnung der Ergebnisse der historischen Schätzung zu Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß JORC-Code erfolgen kann.

Abbildung 2: Überblick über Prospektionsgebiete für Gold und kritische Metalle auf dem Gelände des Projekts Eleonore North.

- ARBEITSPROGRAMM 2026 IM PROJEKT ELEONORE NORTH:

GreenX wird das Explorationsprogramm für 2026 abschließen, um Bohrziele zu definieren und priorisieren zu können. Unter anderem erfolgen eine Auswertung der historischen Hyperspektralmessung sowie Feldkartierungen/Probenahmen bei Noa, um die Ziele des „reduzierten intrusionsbezogenen Goldsystems“ (RIRGS) im Rahmen einer Geländeerkundung (Ground Truth) zu bestätigen. Bei Margeries werden Massenproben für eine metallurgische Sichtung zur Auswertung des W-/Sb-Gehalts entnommen, eingelagertes Bohrkernmaterial für eine nochmalige Analyse/metallurgische Probenahme sondiert und historische Daten aus der geophysikalischen Untersuchung/Hyperspektralmessung zusammen mit Feldkartierungen neu verarbeitet, um Bohrziele zu generieren.

- GERICHT IN SINGAPUR HAT POLENS ANTRAG AUF AUFHEBUNG DES SCHIEDSSPRUCHS ABGEWIESEN

Das Internationale Handelsgericht der Republik Singapur ( Gericht in Singapur ) hat den Antrag der Republik Polen ( Polen ) auf Aufhebung des Schiedsspruchs gemäß dem Energiechartaabkommen ( ECT ) in vollem Umfang abgelehnt und damit das zuvor von GreenX angekündigte Recht auf Entschädigung gemäß dem ECT bestätigt.

Wie bereits mitgeteilt, wurde GreenX im Oktober 2024 eine Entschädigung in Höhe von rund 252 Mio. GBP (519 Mio. AUD / 1,2 Mrd. PLN) zuzüglich Zinsen im Rahmen des bilateralen Investitionsabkommens ( BIT ) zwischen Australien und Polen zugesprochen, nachdem vom Schiedsgericht einstimmig festgestellt wurde, dass Polen seine Verpflichtungen aus dem BIT und dem ECT verletzt hatte.

Damals wurden dem Unternehmen gemäß dem ECT rund 183 Mio. GBP (378 Mio. AUD/900 Mio. PLN) zugesprochen (Zahlungen aus einem Schiedsspruch werden mit jenen aus dem anderen aufgerechnet).

Im Jahr 2025 reichte Polen beim Gericht in Singapur einen Antrag auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs ein (nachdem es Ende 2024 bereits einen Antrag auf Aufhebung des BIT-Schiedsspruchs bei den Gerichten von England und Wales gestellt hatte). Die Anhörung zur Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs fand im Juli 2025 vor dem Gericht in Singapur statt.

Nach Ende des Quartals erließ das Gericht in Singapur ein Urteil, mit dem es den Antrag Polens auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs in vollem Umfang zurückwies.

Seit dem Zuspruch der Entschädigung im Oktober 2024 bis Ende Dezember 2025 sind bereits zusätzliche Zinsen in Höhe von rund 17 Mio. GBP (34 Mio. AUD / 83 Mio. PLN) aufgelaufen; bis zur vollständigen und finalen Zahlung durch Polen läuft die jährliche Verzinsung weiter.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations – Polen

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Deutschland

Link zur vollständigen englischen Original-Pressemitteilung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Erklärung der zuständigen Personen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wurden den ASX-Mitteilungen vom 15. Juli 2024, 2. August 2024, 27. November 2024, 28. April 2025, 9. September 2025 und 20. November 2025 entnommen, die unter www.greenxmetals.com eingesehen werden können.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf historische Schätzungen für Tannenberg beziehen, wurden der ASX-Bekanntmachung vom 20. Oktober 2025 mit dem Titel „GreenX deckt historische Schätzung im Kupferprojekt Tannenberg auf“ (Originalbekanntmachung).

GreenX bestätigt, dass (a) es nicht über neue Informationen oder Daten zu den historischen Schätzungen verfügt, die die Zuverlässigkeit der Schätzungen oder die Fähigkeit von GreenX, die historischen Schätzungen gemäß dem JORC-Code als Mineralressourcen oder Erzreserven zu verifizieren, wesentlich beeinträchtigen; (b) die in der ursprünglichen Bekanntmachung gemäß ASX-Listing-Regel 5.12 enthaltenen unterstützenden Informationen weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Bekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

GreenX bestätigt, dass (a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; (b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Inhalt der entsprechenden Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Mitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die historische Schätzung für Eleonore North beziehen, wurden der ASX-Bekanntmachung vom 24. November 2025 mit dem Titel „GreenX Targeting Gold, Tungsten & Antimony At Eleonore North Project In Greenland“ (ELN-Originalbekanntmachung).

GreenX bestätigt, dass (a) es nicht über neue Informationen oder Daten zu der historischen Schätzung verfügt, die die Zuverlässigkeit der Schätzungen oder die Fähigkeit von GreenX, die historischen Schätzungen als Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß dem JORC-Code zu verifizieren, wesentlich beeinflussen; (b) die in der ursprünglichen ELN-Mitteilung gemäß ASX-Listing-Regel 5.12 enthaltenen unterstützenden Informationen weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen ELN-Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Diese Pressemitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Ben Stoikovich, zur Veröffentlichung freigegeben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die GreenX Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 0,569EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.