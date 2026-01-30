    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    ATOSS Software: 20. Rekordjahr mit Rekord-Umsatz & Cloud-Dynamik

    ATOSS Software SE setzt ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort: Zum 20. Mal in Folge erzielt das Unternehmen Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis und Zukunftsaussichten.

    • ATOSS Software SE verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 erneut Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis, das 20. Jahr in Folge.
    • Der Umsatz stieg um 11 % auf 189,3 Mio. EUR, wobei der Bereich Cloud & Subscriptions um 28 % auf 92,7 Mio. EUR wuchs und nun 49 % des Gesamtumsatzes ausmacht.
    • Die wiederkehrenden Umsätze aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung erhöhten sich um 18 % auf 131,9 Mio. EUR, was 70 % des Gesamtumsatzes entspricht.
    • Die EBIT-Marge lag bei 36 %, leicht unter dem Vorjahr (37 %), und die Liquidität stieg um 10 % auf 123,2 Mio. EUR.
    • Für 2026 plant ATOSS einen Umsatz von rund 215 Mio. EUR mit einer EBIT-Marge von mindestens 32 %, für 2027 wird ein Umsatz von 245 Mio. EUR erwartet.
    • Das Unternehmen schlägt eine Dividende von 2,28 EUR je Aktie vor, basierend auf einer Ausschüttungsquote von 75 % des Ergebnisses pro Aktie.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse 2025, bei ATOSS Software ist am 30.01.2026.

    Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 97,50EUR das entspricht einem Plus von +2,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.049,31PKT (-1,44 %).


    ISIN:DE0005104400WKN:510440





