JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 77,20EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Priyal Woolf
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
