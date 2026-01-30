Dax etwas erholt - Tech-Umfeld stabilisiert

Unternehmensseitig stehen am Freitag Geschäftszahlen von Adidas im Blick. Am Nachmittag dürften Preisdaten aus Deutschland und den USA interessieren./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 258,3 auf Nasdaq (30. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -12,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,88 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,04 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -10,97 %/+89,93 % bedeutet.