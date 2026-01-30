DAX-FLASH
Dax etwas erholt - Tech-Umfeld stabilisiert
- Dax erholt sich leicht, +0,48% auf 24.426 Punkte.
- 50-Tage-Linie bei 24.313 Punkten bleibt entscheidend.
- Adidas-Zahlen und Preisdaten aus DE/USA im Fokus.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem Kursrutsch am Vortag versucht sich der Dax am Freitag zu erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,48 Prozent höher auf 24.426 Punkte. Damit würde auch die bei 24.313 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend halten, die der Dax am Vortag in einem schwachen Tech-Umfeld und im Zuge hoher Kurverluste des Index-Schwergewichts SAP getestet hatte.
Am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegte Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Auf Wochensicht hat der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation rund 2 Prozent verloren. Ob die Bilanz für den turbulenten Börsen-Monat Januar positiv ausfällt, steht aktuell auf Messers Schneide.
Unternehmensseitig stehen am Freitag Geschäftszahlen von Adidas im Blick. Am Nachmittag dürften Preisdaten aus Deutschland und den USA interessieren./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 258,3 auf Nasdaq (30. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -12,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,88 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,04 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -10,97 %/+89,93 % bedeutet.
