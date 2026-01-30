Amazon erwägt Beteiligung von bis zu 50 Milliarden US-Dollar an OpenAI

An den Gesprächen sind laut Berichten der Vorstandsvorsitzende von Amazon, Andy Jassy, sowie OpenAI-Chef Sam Altman direkt beteiligt. Ein Abschluss könnte bereits in den kommenden Wochen erfolgen.

Amazon steht nach Informationen aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen in Gesprächen über eine Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Die Verhandlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, die endgültige Höhe der Beteiligung ist demnach noch nicht festgelegt.

Bewertung nahe der Billionenmarke

OpenAI strebt laut jüngsten Informationen eine Finanzierungsrunde von insgesamt rund 100 Milliarden US-Dollar an. Damit wäre das Unternehmen mit etwa 830 Milliarden US-Dollar bewertet, nachdem es im Oktober bereits eine Bewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar im Zuge eines Secondary-Share-Sales erreicht hatte. Perspektivisch arbeitet OpenAI zudem an den Vorbereitungen für einen Börsengang, der dem Unternehmen eine Bewertung von bis zu einer Billion US-Dollar einbringen könnte.

Der Kapitalbedarf ist enorm. OpenAI investiert massiv in Rechenzentren und Spezialhardware, um den wachsenden Bedarf an Rechenleistung für große KI-Modelle zu decken. Erst kürzlich schloss das Unternehmen einen milliardenschweren Computing-Deal mit Cerebras ab.

Strategische Schlacht der Tech-Giganten

Amazon ist nicht der einzige Interessent. Auch Nvidia sowie Microsoft führen Gespräche über weitere Beteiligungen. Nvidia erwägt demnach ein Investment von bis zu 30 Milliarden US-Dollar, Microsoft eine Beteiligung von unter 10 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich steht SoftBank Group in Verhandlungen über weitere 30 Milliarden US-Dollar.

Die geplante Finanzierungsrunde könnte in zwei Phasen ablaufen: Zunächst würden strategische Investoren wie Amazon, Microsoft und Nvidia einsteigen, gefolgt von Finanzinvestoren und Staatsfonds. Sam Altman war zuletzt im Nahen Osten unterwegs, um Gespräche mit staatlichen Investoren zu führen.

Interessenkonflikt mit Anthropic?

Brisant ist Amazons Vorstoß vor allem vor dem Hintergrund seiner engen Beziehungen zu Anthropic, einem der wichtigsten Wettbewerber von OpenAI. Amazon hat seit 2023 rund acht Milliarden US-Dollar in Anthropic investiert und ist über Amazon Web Services dessen primärer Cloud- und Trainingspartner. Anthropic wurde zuletzt mit rund 350 Milliarden US-Dollar bewertet und rechnet für 2026 mit einem Umsatzlauf von bis zu 26 Milliarden US-Dollar.

Milliarden für Rechenzentren trotz Sparkurs

Parallel zu den Investitionsgesprächen fährt Amazon einen harten Sparkurs im Kerngeschäft. Erst diese Woche kündigte der Konzern den Abbau von rund 16.000 Stellen im Verwaltungsbereich an, die zweite größere Entlassungsrunde seit dem vergangenen Herbst. Gleichzeitig erhöht Amazon seine Ausgaben für Infrastruktur drastisch. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit Investitionen von bis zu 125 Milliarden US-Dollar, vor allem für den Ausbau von Rechenzentren.

Bereits im Oktober eröffnete Amazon in Indiana ein 11-Milliarden-Dollar-Rechenzentrumscampus für Anthropic. Ein mögliches OpenAI-Investment könnte zudem mit einer Vereinbarung über den Einsatz von Amazons eigenen KI-Chips verbunden sein, was die Abhängigkeit von Nvidia weiter reduzieren würde.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



