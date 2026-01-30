Raiffeisen Bank International: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Mrd. €
Die Raiffeisen Bank International meldet für 2025 ein starkes Ergebnis, steigende Kernerträge und solide Kapitalquoten – trotz anhaltender Einschränkungen im Russlandgeschäft.
Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
- Das vorläufige Konzernergebnis der Raiffeisen Bank International AG (ohne Russland) für 2025 beträgt über 1,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 48% entspricht.
- Die Kernerträge wuchsen um 3% auf 6.186 Millionen Euro, unterstützt durch ein Kreditwachstum von 6% im Geschäftsjahr 2025.
- Die harte Kernkapitalquote ohne Russland liegt bei 15,5%, während die gesamte Quote bei 17,9% beträgt.
- Das Russlandgeschäft wird weiterhin reduziert, und alle bestehenden Beschränkungen bleiben auch 2026 in Kraft.
- Ein Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie wird unter dem Vorbehalt des geprüften Ergebnisses und der Zustimmung durch die Hauptversammlung gemacht.
- Für 2026 wird ein mittleres einstelliges Wachstum der Kernerträge, ein Kreditwachstum von rund 7% und eine harte Kernkapitalquote von über 15% prognostiziert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Raiffeisen Bank International ist am 02.03.2026.
Der Kurs von Raiffeisen Bank International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,99EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.
