    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRaiffeisen Bank International AktievorwärtsNachrichten zu Raiffeisen Bank International
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raiffeisen Bank International: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Mrd. €

    Die Raiffeisen Bank International meldet für 2025 ein starkes Ergebnis, steigende Kernerträge und solide Kapitalquoten – trotz anhaltender Einschränkungen im Russlandgeschäft.

    Raiffeisen Bank International: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Mrd. €
    Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
    • Das vorläufige Konzernergebnis der Raiffeisen Bank International AG (ohne Russland) für 2025 beträgt über 1,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 48% entspricht.
    • Die Kernerträge wuchsen um 3% auf 6.186 Millionen Euro, unterstützt durch ein Kreditwachstum von 6% im Geschäftsjahr 2025.
    • Die harte Kernkapitalquote ohne Russland liegt bei 15,5%, während die gesamte Quote bei 17,9% beträgt.
    • Das Russlandgeschäft wird weiterhin reduziert, und alle bestehenden Beschränkungen bleiben auch 2026 in Kraft.
    • Ein Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie wird unter dem Vorbehalt des geprüften Ergebnisses und der Zustimmung durch die Hauptversammlung gemacht.
    • Für 2026 wird ein mittleres einstelliges Wachstum der Kernerträge, ein Kreditwachstum von rund 7% und eine harte Kernkapitalquote von über 15% prognostiziert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Raiffeisen Bank International ist am 02.03.2026.

    Der Kurs von Raiffeisen Bank International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,99EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.


    Raiffeisen Bank International

    +0,16 %
    +8,92 %
    +13,64 %
    +45,04 %
    +96,21 %
    +151,70 %
    +167,02 %
    +265,87 %
    +5,95 %
    ISIN:AT0000606306WKN:A0D9SU





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Raiffeisen Bank International: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Mrd. € Die Raiffeisen Bank International meldet für 2025 ein starkes Ergebnis, steigende Kernerträge und solide Kapitalquoten – trotz anhaltender Einschränkungen im Russlandgeschäft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     