JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie der Heidelberger sei einer der günstigsten Baustoffwerte unter ihrer Beobachtung, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Der Konzern würde von einer Absatzbelebung in Deutschland und Europa sowie von einem Wiederaufbau der Ukraine profitieren./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 231,9EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

