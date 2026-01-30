    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Atoss steigert Umsatz um 11% auf 189,3 Mio. Euro.
    • Gewinn vor Steuern steigt um 7% auf 68,1 Mio. Euro.
    • Dividende erhöht auf 2,28 Euro je Aktie, Wachstum geplant.
    Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet
    Foto: ATOSS Software AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarespezialist Atoss hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Erlös stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 11 Prozent auf 189,3 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg der Gewinn um sieben Prozent auf 68,1 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.

    Die entsprechende operative Marge sank im Vergleich zum Vorjahr von 37 auf 36 Prozent. Unter dem Strich kletterte das Nettoergebnis um sechs Prozent auf 48,4 Millionen Euro, was die Markterwartungen übertrifft. Die Anteilseigner sollen nun eine von 2,13 Euro auf 2,28 Euro erhöhte Dividende je Aktie erhalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Long
    88,68€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 11,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    103,47€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 9,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch künftig will Atoss weiter zulegen. Wie schon bekannt, peilt das Management für 2026 einen Umsatz von rund 215 Millionen Euro an. Die operative Marge soll nun mindestens 32 Prozent betragen. Für 2027 rechnet die Atoss-Spitze mit einem Umsatz von rund 245 Millionen Euro./err/stw

    ATOSS Software

    -1,36 %
    -4,94 %
    -16,06 %
    -17,92 %
    -14,87 %
    +20,56 %
    +7,72 %
    +515,77 %
    +946,67 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 99,70 auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +27,73 %/+59,66 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet Der Softwarespezialist Atoss hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Erlös stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 11 Prozent auf 189,3 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Vor Steuern …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     