Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet

Auch künftig will Atoss weiter zulegen. Wie schon bekannt, peilt das Management für 2026 einen Umsatz von rund 215 Millionen Euro an. Die operative Marge soll nun mindestens 32 Prozent betragen. Für 2027 rechnet die Atoss-Spitze mit einem Umsatz von rund 245 Millionen Euro./err/stw

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 99,70 auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,72 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +27,73 %/+59,66 % bedeutet.