Softwareanbieter Atoss verdient mehr als erwartet
- Atoss steigert Umsatz um 11% auf 189,3 Mio. Euro.
- Gewinn vor Steuern steigt um 7% auf 68,1 Mio. Euro.
- Dividende erhöht auf 2,28 Euro je Aktie, Wachstum geplant.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarespezialist Atoss hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Erlös stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 11 Prozent auf 189,3 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg der Gewinn um sieben Prozent auf 68,1 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet.
Die entsprechende operative Marge sank im Vergleich zum Vorjahr von 37 auf 36 Prozent. Unter dem Strich kletterte das Nettoergebnis um sechs Prozent auf 48,4 Millionen Euro, was die Markterwartungen übertrifft. Die Anteilseigner sollen nun eine von 2,13 Euro auf 2,28 Euro erhöhte Dividende je Aktie erhalten.
Auch künftig will Atoss weiter zulegen. Wie schon bekannt, peilt das Management für 2026 einen Umsatz von rund 215 Millionen Euro an. Die operative Marge soll nun mindestens 32 Prozent betragen. Für 2027 rechnet die Atoss-Spitze mit einem Umsatz von rund 245 Millionen Euro./err/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 99,70 auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,72 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +27,73 %/+59,66 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67453212-atoss-software-moegliche-prognoseaenderung-424.htm es wird ein langsameres Wachstum prognostiziert. Die Mindestmarke wird zur Realität. Der Kampf um die 100€ hat begonnen.
So meine aktuelle Erwartungshaltung......erneutes Rekordgeschäftsjahr bei Umsatz + Gewinn + kommende Dividende.