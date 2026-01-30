    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Frankreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal wie erwartet etwas langsamer

    • Frankreichs BIP wächst Q4 2025 um 0,2 Prozent.
    • Jahresvergleich: BIP-Zuwachs von 1,1 Prozent.
    • Gesamtwachstum 2025 bei 0,9 Prozent erwartet.
    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft ist Ende 2025 wie erwartet nicht mehr so stark gewachsen wie noch im Sommer. In den drei Monaten bis Ende Dezember legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee nach einer ersten Schätzung am Freitag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Wachstum in dieser Größenordnung gerechnet. Im Sommer war das Bruttoinlandsprodukt noch um 0,5 Prozent gewachsen.

    Im Jahresvergleich legte das BIP im vierten Quartal um 1,1 Prozent zu. Wachstumstreiber waren die Konsumausgaben und Investitionen. Über das gesamte Jahr 2025 gesehen lag das Wachstum bei 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit genau in der Höhe, in der die Regierung in ihrem Haushaltsplan gerechnet hatte./zb/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
