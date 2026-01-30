RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Dass die Bank ihre Jahresziele erreicht habe, sei ein wichtiger Meilenstein, schrieb Anke Reingen am Donnerstagabend. Der Quartalsbericht habe zudem die wichtigsten Parameter der nächsten Entwicklungsphase bis 2028 bestätigt, insbesondere die Zusage, jährliche Fortschritte in puncto Profitabilität zu erzielen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 32,68EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
