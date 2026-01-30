EMA 50 in Gefahr!

In der Folge ist die Aktie aus ihrer vorherigen Seitwärtsbewegung um die Marke von 240,00 US-Dollar nach unten ausgebrochen. Aus charttechnischer Sicht hat sich damit der Abwärtstrend verstärkt. Kurzfristig könnten nun weitere Rückgänge auf 207,65 und 178,66 US-Dollar folgen, wobei mögliche Zielbereiche deutlich tiefer liegen.

Zusätzlichen Druck brachte eine Analystenentscheidung: BMO Capital Markets stufte die Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“ herab und senkte das Kursziel auf 263,00 US-Dollar. Als Begründung nannten die Analysten vor allem Teslas geplante Produktionskapazität von rund 100 Gigawatt pro Jahr. Außerdem könnte der stark gestiegene Silberpreis – ein wichtiger Rohstoff für die Solarindustrie – die Gewinnmargen von First Solar belasten.

Auf der anderen Seite gilt: In tieferen Kursregionen könnten sich auch wieder Käufer finden, falls sich Anzeichen einer Stabilisierung zeigen. Erst wenn die Aktie überraschend deutlich über rund 254,00 US-Dollar ansteigt, würde sich das angeschlagene Bild wieder etwas aufhellen und Raum für eine Erholung in Richtung der bisherigen Höchststände eröffnen.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 210,00 US-Dollar

Kursziele : 207,65/178,66 US-Dollar

Verlustbegrenzung : über 225,00 US-Dollar

Renditechance via DU617F : 110 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

First Solar Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1KDN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,57 - 3,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 178,5153 US-Dollar Basiswert: First Solar Inc. KO-Schwelle: 178,5153 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 220,79 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU617F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,06 - 3,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 256,24 US-Dollar Basiswert: First Solar Inc. KO-Schwelle: 256,24 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 220,79 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 178,66 US-Dollar Hebel: 5,96 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

