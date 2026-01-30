DAX unter Druck

Unterhalb von 24.480 Punkten bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Erst wenn sich der Index im Bereich um 24.000 Punkte stabilisiert und eine Bodenbildung einsetzt, könnten sich neue Einstiegschancen für Käufer ergeben.

Der DAX notiert derzeit unter einer wichtigen charttechnischen Marke. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht, dürfte künftig klar sein und Abschläge auf 23.968 Punkte generieren. Zuvor war der Index im Bereich von rund 25.020 Punkten gescheitert, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden. In der Folge hat sich der Druck auf die Kurse wieder erhöht.

Zusätzliche Belastung für die Aktienmärkte könnte aus der geopolitischen Lage kommen: Eine mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran würde die Unsicherheit weiter erhöhen und den Abwärtsdruck verstärken.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.309 Punkten

DAX in zweiter Korrekturwelle!

VDAX zieht wieder merklich an!

Tagesanalyse: RSI: um 38 - Sell MACD: 89 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 56 auf "Greed" - fallend! Anlaufmarken nach oben bei 24.480 / 24.870 / 24.940 und 25.070 Punkten, nach unten bei 24.300 / 24.153 / 23.968 und 23.675 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX kurzzeitig im Korrekturtrend VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (28. Januar 2026): Bei 17,74% (steigend) (Vortag: 16,77%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 4. Stop-Buy-Position bei 24.770 Punkten, Stopp bei 24.450 Punkten. Kursziel bei 25.197 Punkten - ausgestoppt 1. Market-Sell-Position bei 24.309 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.550 Punkten. Kursziel bei 23.968 Punkten - aktiv Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5X2F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,31 - 8,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.623,93 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.623,93 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.309,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,39 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7DU2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,24 - 8,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.243,43 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.243,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.309,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.968 Punkte Hebel: 29,27 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.