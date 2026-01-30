Pan American Silver profitiert vom Silberboom

Sollte die Aktie wieder an Schwung gewinnen und nachhaltig über die Marke von 70,00 US-Dollar steigen, könnte sich weiteres Kurspotenzial auf 82,80 US-Dollar eröffnen. Das würde für Anleger ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis auf der Käuferseite bedeuten.

Obwohl der Silberpreis zuletzt fast täglich neue Höchststände erreicht hat, ist die Aktie von Pan American Silver leicht zurückgekommen. Das ist jedoch kein Grund zur Sorge: Aktuell gibt es keine klaren Anzeichen für einen Trendwechsel nach unten. Vielmehr scheinen sich Anleger mit Gewinnmitnahmen zurückzuhalten, was oft ein Hinweis darauf ist, dass der Aufwärtstrend noch nicht beendet ist.

Auf der anderen Seite gilt: Erst wenn die Aktie deutlich unter etwa 53,00 US-Dollar fallen sollte, würde sich das Bild spürbar eintrüben. Dann wären auch größere Rücksetzer auf 44,10 US-Dollar möglich. Bis dahin bleibt der übergeordnete Trend jedoch positiv.

Spannend für Investoren dürfte außerdem der Blick auf den Unternehmenskalender sein: Pan American Silver wird seine nächsten Quartalszahlen am 18. Februar 2026 veröffentlichen – ein Termin, der für neue Impulse sorgen könnte.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Buy-Limit-Order prüfen : 55,65/50,00 US-Dollar

Kursziele : 68,03/82,80 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 50,00 US-Dollar

Renditechance via DU6EL1 : 135 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Pan American Silver Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6EL1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 12,30 - 12,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48,6202 US-Dollar Basiswert: Pan American Silver Corp. KO-Schwelle: 48,6202 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 62,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 82,80 US-Dollar Hebel: 4,31 Kurschance: + 135 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU65FH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 13,39 - 13,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 79,0618 US-Dollar Basiswert: Pan American Silver Corp. KO-Schwelle: 79,0618 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 62,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,93 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.